快訊／本土+34242！另增46死　30多歲臥床女打四劑染疫亡

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增34242例本土個案，另增32例境外移入，確診個案中新增46例死亡。死亡個案最年輕為30多歲女性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾打四劑疫苗。10月初快篩陽性並給予抗病毒藥物，但10天後仍出現發燒等症狀就醫，檢查X光顯示肺炎，18日收治住院且給予瑞德西韋，但仍於月底過世，死因為新冠肺炎與急性腎衰竭。

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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10月4日咳嗽快篩陽性，給予抗病毒藥物，但於14日起出現發燒，後續就醫X光顯示有肺炎且PCR持續陽性，被收治住院且給予瑞德西韋治療，仍病況惡化於28日過世，死因為新冠肺炎與急性腎衰竭。

指揮中心今日公布國內新增34242例本土個案，和上周同日相較下降12.5%；至於縣市分布方面，以新北市5660例最多，接著依序是台中市4731例、高雄市4285例、台南市3365例、台北市3036例、桃園市3017例。今日也新增通報71例中重症，當中有35例中症、36例重症。

▲11/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案年齡分布30多歲到90多歲，當中最年輕為一名30多歲女性，有慢性神經系統疾病，長期臥床，接種四劑疫苗，10/4咳嗽快篩陽性確診，給予抗病毒藥物莫納皮拉維，10/14起出現發燒，10/17就醫，X光顯示肺炎轉急診，PCR陽性，10/18住院，給予瑞德西韋治療，後來不幸因為新冠肺炎與急性腎衰竭，10/28過世。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



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