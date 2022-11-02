趙建博／泡水車有保險就能理賠嗎

▲日前因颱風外圍環流影響，使得百齡橋下停車場淹水，來不及開走的車淪為泡水車。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人）

台灣最著名的風景之一，就是豪雨。除了替水庫灌水之外，我們更祈禱災難不要發生。但大家還記得前陣子受到尼莎颱風外圍環流影響，停在士林百齡橋下的車，慘變泡水車的新聞呢？如果這些車主有替愛車多買保險，結果是否就會不同？

碰到泡水車強制險能用嗎

由於汽機車在泡過水後，除非將車輛內部機件全部更換，否則日後上路仍有故障風險。又因更換全部零件的費用可能遠大於原車價值，因此許多車主都會選擇以低價方式拋售泡水車，使大家對泡水車的第一印象，多半停留在買賣二手車的爭議。

而這些買賣爭議，在我國《民法》與《消費者保護法》等法律都有相關規定，得以維護自身權益。筆者在這想談的，是大家在喜提新車後，或多或少都會碰到的保險問題。

相信各位車主除了投保必要的強制汽車險（註），或多或少都會被問有沒有買車體損失險的經驗吧！這時讀者可能很納悶，不是有強制險就夠了嗎？且車體險為何還分成甲、乙、丙、丁式，又該如何判斷自身需求？

首先，保險契約中承保的「保險事故」並不是包山包海，區分成甲、乙、丙、丁類車險的目的，就像人身保險區分為人壽險、健康險、傷害險概念，讓客戶針對自身需求投保。而在現今社會中，細緻化的保險類別更能迎合大多數人的需求。

回到正題，上述所說的強制險，只有保障「駕駛人以外的其他人身體受傷」，因此就是「誰都賠、而不賠駕駛本人」的身體損傷，甚至是因此所導致的財物損失，如車體損壞也不賠償。

原因在於，強制險的目的在保障受害者與其家屬；在面對此種動輒喪命的交通事故中，若肇事者沒經濟能力，甚至未投保第三人責任險、超額責任險時，仍可享有最基本的保障。因此當駕駛人對自身的身體健康很注意，就要考慮投保人身相關保險；而關於財物損失，如汽車的損害，則可以考慮投保車體險等等。

那假設某人投保車體險，並在某次颱風中實際體會了泡水車的樂趣，是否就能否向保險公司請求理賠呢？答案是不一定。原因如同上述：車體險區分為許多類型，通常而言在投保車體險時，投保網頁或者業務員都會針對車齡與車主可自行承受的風險能力，建議投保不同種類車體險。

那麼，就以最齊全的甲式車險為例，即便它承保車體因為碰撞、傾覆、閃電、雷擊、火災等外觀上的車體損傷──而泡水車似乎也可解釋成車體損傷，貌似就可以向保險公司申請理賠？小心唷，此時保險公司多半會以泡水車是車體險的「除外不保事項」為由，拒絕理賠，並通常會希望車主購買附加的「颱風洪水險」。那這又是什麼奇怪的法律術語？

附加險與除外不保事項

附加險就像是加購商品，附隨在主要商品的交易，並非可獨立購買的保險商品。

不過，有些保險形式上是附加險的外觀，但如果實際探究承保範圍、保險費等面向，卻可以發現此類保險與主要保險之間，本質上兩者都是獨立的契約，在實務與學說上，多半認定簽訂的是數個契約，而分別適用各自契約的規定。

簡單來說，附加險一旦沒有了主約，附約就沒有依存空間，如颱風洪水險簽訂前提在於：車主要先和保險公司簽訂車體險，才能夠向保險公司要求加繳保險金以投保颱風洪水險；並非把兩份保險契約寫於同一份保單中，然而效力各自認定、互不干涉。

而所謂的「除外不保事項」，則是用來確定保險公司承保事故的範圍。因為在保險契約中，可能承保的危險是抽象、不具體的，因此有必要盡可能釐清承保的保險災害。

但釐清權益的方法有百百種，有人會正面描述承保的風險種類，但這樣如果有所缺漏，反而會讓沒想到的地方更加模糊，造成契約雙方當事人的爭執。因此，就有人想到把話反過來說，改以具體敘述不承保的風險種類，以反面方式確定保險人於保險事故發生後所負責的責任範圍，而這就是「除外不保事項」的作用。

透過上面敘述，回到愛車泡水但只有保車體險的情境裡，保險公司通常都會認為汽車泡水所導致的損害，是當初契約中明確列出不承保的事項，此時泡水所致的車體損害，就是車體險所不承保的「除外不保事項」！

因此，若擔心愛車日後泡水，車主就只能透過投保車體險之餘，另外投保颱風洪水險，而此時颱風洪水險就是附著於車體險的附加險！

但說句實在話，車子泡水並不常發生，實際上投保颱風洪水險的保戶可能僅有5％以下，但每年幾千元的保費卻是實實在在的折磨著荷包。而且如果是在車體險保險時間內中途加保，保費仍會以一年期來計算收費。

面對這樣的精打細算，有業者看準商機，趁勢推出可獨立投保的泡水車補償險，雖然保費和保險金額都小於颱風洪水險所承保的風險，但卻不用依附車體險可獨立投保，仍不失為一種選擇，因此投保方案的搭配，端看各位看官們的大智慧了。

檢視內容安心買保險

在這次的百齡橋停車場淹水事件中，姑且不論是否有申請國賠的餘地，如果受災車主有替愛車投保颱風洪水險，那麼面對數十萬元起跳的維修費用，似乎就不用太過於擔憂；反之未投保的車主，可能就要思考一下是否要修理或者選擇拋售。

畢竟保險作為一種管理風險的工具，目的就在於事前花費金錢，等到事後危害發生時能夠分攤損失。因此，也有人稱購買保險是買一份安心──雖然在無事時，總是要繳一筆不小的費用，但在事故發生後，又會感嘆「有買真好」。筆者在此，還是要提醒大家：買保險的行為，既然會造成自己經濟壓力，那即便要買，就要買符合自身需求的保險，並詳細檢視保險內容，以免事故發生時才發現不理賠，這時才是真正的欲哭無淚！

註：相信每位車主每年都會被要求繳納一筆「強制汽車責任保險」保險費，而強制投保則是依據強制汽車責任保險法，該法立法目的在於保障汽車交通事故中所致傷害或死亡的受害者，能夠得到一筆基本保障金。而且無論肇事者在事故中有無過失責任，或者肇事者未繳納強制險保費等因素，受害者仍然可以請求向保險或特別補償基金請求理賠。



但你知道嗎，該法律背後有個悲傷的故事，源自一位歷經喪子之痛的母親。柯媽媽的兒子在民國78年於管制大型車進入的路段遭聯結車追撞身亡，事發後，肇事者不僅毫無歉意，更是惡言相向，讓這位媽媽在悲傷之餘，在識字有限的情況下，仍堅強地拾起筆，抱著字典與法條，遊走於各部會，期間受盡立委、政府官員與財團的冷嘲熱諷。柯媽媽歷經八年的辛苦爭取，最終《強制汽車責任保險法》於1996年三讀通過，並於1998年施行，該法被譽為台灣最優秀的民生法案，所有在法規定義內的汽車都需強制投保，但是其背後卻是無數人的努力與悲傷，才換來這最基本的保障。

●趙建博，律師高考及格，現就讀於國立臺北大學財經法律研究所。正以一年胖5公斤的步調在三峽深耕，夢想回到大一時的體重。以上言論不代表本報立場。