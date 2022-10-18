他曝簡訊控「百齡橋僅5分鐘移車」　開嗆柯文哲：傲慢害了黃珊珊

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

記者詹宜庭／台北報導

士林百齡橋停車場因颱風導致50輛汽車泡水，然而台北市長柯文哲17日卻稱「每個國民要對自己行為負責」引發民怨，而車主是否有收到政府簡訊通知移車也成各界討論話題。無黨籍新北市議員參選人李正皓18日指出，百齡橋沿岸直到下午三點五十五分才通知大家四點要關水門，但五分鐘內車主要怎麼移車？痛批柯文哲「可以繼續傲慢下去沒關係，黃珊珊的選情就這樣直接被判了死刑。」

針對士林百齡橋停車場淹水情況，柯文哲18日上午出席熊好券2.0記者會時表示，他於昨天、今天都分別召開檢討會議，不算台北市水利處在內，台北市停管處就發了2萬多封簡訊，且從早上9點就開始發，「現在就有個問題，我簡訊發給你了，你為什麼沒去做動作？」，更批評「台灣常常是這樣，因為政府不可信，所以大家聽一聽後都不太理。」

對此，李正皓18日透過臉書發文表示，在柯文哲發表「每個國民要對自己行為負責」言論後，隨即有網軍聲稱「早上11點就叫你們移車，下午4點才關水門，自己不移車怪阿北？」不過，李正皓卻曬出簡訊截圖指出，北市府在16日上午簡訊通知車主要撤離車輛的是「淡水河」沿岸，而百齡橋則是基隆河沿岸，「百齡橋沿岸直到下午三點五十五分通知大家四點要關水門，請大家快撤離。」

▲李正皓曝光簡訊圖。（圖／翻攝自Facebook／李正皓，點圖放大）



「五分鐘內車主要怎麼移車？光是騎摩托車到河堤外就不止五分鐘了，請問這不是台北市政府的行政疏失，什麼才是行政疏失？」李正皓說，根據《台北市河堤外停車場管理辦法》，台北市政府通知車主移車後，若車主不移車，台北市政府有責任將拒絕移車的車量拖吊，並開罰4800元，但北市政府這次卻未負起責任，行使公權力拖吊。

李正皓強調，現在極端氣候變化太快，行政部門難免犯錯、反應不及，但大家不能接受的是犯後態度傲慢，把責任推給選民，「柯文哲可以繼續傲慢下去沒關係，但倒霉的是黃珊珊，反正選民用選票教訓不到柯文哲，那教訓黃珊珊也是一樣，黃珊珊的選情就這樣直接被柯文哲判了死刑。」

至於昨稱泡水車要人民自己負責，柯文哲說，如果有錯誤可以改進，但要先講清楚系統哪裡有問題，得慢慢建立「政府法令是有意義的」思維，然而他也補充，「台灣常常是這樣，因為政府不可信，所以大家聽一聽後都不太理。」

▲淡水河岸與基隆河岸。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）