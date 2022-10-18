　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他曝簡訊控「百齡橋僅5分鐘移車」　開嗆柯文哲：傲慢害了黃珊珊

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

▲百齡橋下一處停車場淹水。（圖／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)）

記者詹宜庭／台北報導

士林百齡橋停車場因颱風導致50輛汽車泡水，然而台北市長柯文哲17日卻稱「每個國民要對自己行為負責」引發民怨，而車主是否有收到政府簡訊通知移車也成各界討論話題。無黨籍新北市議員參選人李正皓18日指出，百齡橋沿岸直到下午三點五十五分才通知大家四點要關水門，但五分鐘內車主要怎麼移車？痛批柯文哲「可以繼續傲慢下去沒關係，黃珊珊的選情就這樣直接被判了死刑。」

針對士林百齡橋停車場淹水情況，柯文哲18日上午出席熊好券2.0記者會時表示，他於昨天、今天都分別召開檢討會議，不算台北市水利處在內，台北市停管處就發了2萬多封簡訊，且從早上9點就開始發，「現在就有個問題，我簡訊發給你了，你為什麼沒去做動作？」，更批評「台灣常常是這樣，因為政府不可信，所以大家聽一聽後都不太理。」

對此，李正皓18日透過臉書發文表示，在柯文哲發表「每個國民要對自己行為負責」言論後，隨即有網軍聲稱「早上11點就叫你們移車，下午4點才關水門，自己不移車怪阿北？」不過，李正皓卻曬出簡訊截圖指出，北市府在16日上午簡訊通知車主要撤離車輛的是「淡水河」沿岸，而百齡橋則是基隆河沿岸，「百齡橋沿岸直到下午三點五十五分通知大家四點要關水門，請大家快撤離。」

▲▼李正皓曝光簡訊圖。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲李正皓曝光簡訊圖。（圖／翻攝自Facebook／李正皓，點圖放大）

「五分鐘內車主要怎麼移車？光是騎摩托車到河堤外就不止五分鐘了，請問這不是台北市政府的行政疏失，什麼才是行政疏失？」李正皓說，根據《台北市河堤外停車場管理辦法》，台北市政府通知車主移車後，若車主不移車，台北市政府有責任將拒絕移車的車量拖吊，並開罰4800元，但北市政府這次卻未負起責任，行使公權力拖吊。

李正皓強調，現在極端氣候變化太快，行政部門難免犯錯、反應不及，但大家不能接受的是犯後態度傲慢，把責任推給選民，「柯文哲可以繼續傲慢下去沒關係，但倒霉的是黃珊珊，反正選民用選票教訓不到柯文哲，那教訓黃珊珊也是一樣，黃珊珊的選情就這樣直接被柯文哲判了死刑。」

至於昨稱泡水車要人民自己負責，柯文哲說，如果有錯誤可以改進，但要先講清楚系統哪裡有問題，得慢慢建立「政府法令是有意義的」思維，然而他也補充，「台灣常常是這樣，因為政府不可信，所以大家聽一聽後都不太理。」

▲▼李正皓曝光簡訊圖。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

▲淡水河岸與基隆河岸。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
大阪環球影城發現「多塊人骨」！　死者身分曝
離開中國後首度現身！　前台積電大將「蔣爸」驚喜出席鴻海科技日
敖犬加入《全明星4》黃隊！　2選手回鍋：盼再破紀錄
可能取代BA.5！　XBB將成下一個強勢變異株
拖把狂扁3歲女童！　她想吐仍被推牆虐死
一夜轉折！台南「康樂街牛肉湯」又不頂讓了　闆娘曝原因
林襄「大膽全裸」彩蛋照曝光！　絕美胴體露出：現在太多奶免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

黃珊珊不滿挨批「剽竊」嗆告　陳時中：防疫旅館概念從集檢所來的

楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

快訊／蘇貞昌確診新冠肺炎　立院總質詢本周停擺

蘇貞昌下午確診　早上與13官員同台備詢

屏東市長參選人周佳琪寵物政策　認養替代買賣+設寵物公園

蔡英文已致電關心蘇貞昌　三天前才見面！總統目前健康狀況曝

屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

黃珊珊不滿挨批「剽竊」嗆告　陳時中：防疫旅館概念從集檢所來的

楊植斗控訴「2000元禮券」走路工　陳時中：可能性非常非常低

快訊／趕行程闖紅燈被抓包　陳時中道歉：罰單來立刻繳清

快訊／蘇貞昌確診新冠肺炎　立院總質詢本周停擺

蘇貞昌下午確診　早上與13官員同台備詢

屏東市長參選人周佳琪寵物政策　認養替代買賣+設寵物公園

蔡英文已致電關心蘇貞昌　三天前才見面！總統目前健康狀況曝

屏東市長參選人李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

高嘉瑜籲高端提供赴日民眾免費PCR　「有能力負擔就該解決」

速霸陸Solterra確定10／31上市　有機會跟bZ4X拼10萬內價差

停車誤踩油門！下秒暴衝「騎上」賓士　40萬人看傻：怎麼上去的？

珍妮佛羅培茲同款美包竟能兩千元無痛入手　私下愛用手袋搜羅

六款旗艦機續航實測出爐　iPhone 14 Pro Max超車安卓奪冠

「這裡有人摔跤了」4歲弟半夜邊哭邊call救護車　順利救回媽媽

鴻海研究院展示前瞻研發成果　大秀低軌衛星、離子阱、AI等技術

麥寮外海4船員落海仍1失蹤！3人斷手斷腳獲救　最新傷勢曝光

大阪環球影城「不明人骨」身分曝！死亡至少2年　竟出現詭異巧合

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」他急折返　真相長知識了

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

政治熱門新聞

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆「最新PO文曝光」

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

黃義交曾坦言為何麗玲改變壞習慣

獨／黃義交參選立委帶何麗玲拜票！珍貴畫面曝

快訊／遭爆料搶快闖紅燈　陳時中競辦回應了

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

六都參選人最新民調曝！侯友宜穩坐冠軍　桃園藍綠成「兩弱相爭」

黃義交風光從政　卻被「墮胎、三角戀」纏半輩子

比百齡橋下的泡水車更可怕　議員爆：有10人被關在水門外

快訊／蘇貞昌確診！早上才到立院答詢　下午請假

民調：蔡英文聲望51.2％　5大效應拉抬

更多熱門

相關新聞

周佳琪寵物政策　認養替代買賣

周佳琪寵物政策　認養替代買賣

屏東市長候選人周佳琪對於動物權十分重視，家中收養2隻流浪犬，如今變成家中的寶貝。周佳琪提出她的寵物政見，關懷動物尊重生命，以絕育代替撲殺，以認養代替買賣，並於市區設置寵物公園。

李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

李清聖提寵物政策　路殺動物「不是廢棄物」

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

民眾黨促查高端採購　綠批「圍陳救柯」：轉移柯文哲勘災缺失焦點

陳時中座車闖紅燈沒開單　員警沒看到「密錄器沒開」

陳時中座車闖紅燈沒開單　員警沒看到「密錄器沒開」

王鴻薇老公第一個請到韓國瑜站台

王鴻薇老公第一個請到韓國瑜站台

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長2022台北市黃珊珊柯文哲李正皓

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

牛角燒肉登台20周年推優惠

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面