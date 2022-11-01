　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

長榮爭產案續燒　「弟弟派」欲拉下萬年董事長鍾德美再敗一場

▲▼法務部次長張斗輝頒獎給張榮發基金會董事長鍾德美。（圖／記者吳銘峯攝）

▲張榮發基金會董事長鍾德美（右）在本案中勝訴，圖為台高檢檢察長張斗輝當時頒獎給基金會。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨持續發燒！已故創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政「弟弟派」等人，起訴拉下「張榮發慈善基金會」「萬年董事長」鍾德美，一二審均勝訴。不過高院1日的更一審，卻改判鍾德美勝訴，「弟弟派」這次再敗一場。可上訴。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。爭產案延燒至今將近6年，日前雖傳出「弟弟派」長榮國際董事長鄭深池、立榮航空董事長張國煒雙雙請辭，看似爭產案即將落幕，但法院間的訴訟仍有很長的路要走。

本案起源於「張榮發基金會」（文教性質）與「張榮發慈善基金會」的共同董事長鍾德美，在2019年2月11日的長榮公司臨時股東會中（基金會均持有已發行股份總數5％），表態支持「哥哥派」，讓「哥哥派」取得集團主要經營權。「弟弟派」因此起訴，打算拉下鍾德美。

本案為「張榮發慈善基金會」部分，時任董事長的鍾德美於2020年4月17日召開第8屆第6次董事會時，在場董事張國政提出變更議程臨時動議，打算立刻改選董事；不過鍾德美未針對變更議程動議案表決，就恣意宣布散會，並與其他5名董事離開現場。其他在場董事改推派吳景明為新的董事長，也引發雙方互爭董事長的訴訟戰。

一二審法院均判決「弟弟派」勝訴，鍾德美並非基金會董事長。案經最高法院廢棄發回，高院更一審卻出現逆轉判決。更審法院認為該基金會未訂定議事規則，主管機關衛生福利部也未就全國性財團法人開會程序定有議事規則，《財團法人法》亦未就主席逕行宣布散會時如何處置設有規定。所以當時的主席鍾德美宣布散會，僅係消極不行使董事長職權，並非事實上或法律上不能行使職權；因此張國政等人後續選舉吳景明擔任新董事長的行為，即非合法行為，更審因此改判張國政等人敗訴。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
11歲變90cm「折疊人」！他臉貼膝蓋30年
每票最高4千！嘉義查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案
快訊／看診免掛號費涉賄選　新北密醫議員候選人收押
報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」
梨泰院慘案　他呼籲：請花1分鐘設定手機
澤倫斯基向美國「狂討軍援」　拜登發火了！嗆要懂心存感激
「腿斷了爸救救我」！他驚恐飛奔梨泰院　揹她跑數公里就醫
7男大玩換妻！　迷昏老婆互相交換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

每票最高4千！嘉義梅山鄉查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案

老婆剛出門…尪秒揪小三回家滾床　他偽單身讓正宮求償百萬吞敗

攀雪山主峰遇濃霧！身旁即山谷脫隊男冷到皮皮挫　驚魂17hrs獲救

快訊／台中嬤強拉電動三輪車釀起火燒毀！下肢2度9％燒燙急送醫

長榮爭產案續燒　「弟弟派」欲拉下萬年董事長鍾德美再敗一場

少年為點數狂偷9萬8！父母怒告超商及遊戲公司退錢　吞敗原因曝

槍彈通關系統平台上線！進出口槍彈零件E化納管杜絕黑數

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

每票最高4千！嘉義梅山鄉查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案

老婆剛出門…尪秒揪小三回家滾床　他偽單身讓正宮求償百萬吞敗

攀雪山主峰遇濃霧！身旁即山谷脫隊男冷到皮皮挫　驚魂17hrs獲救

快訊／台中嬤強拉電動三輪車釀起火燒毀！下肢2度9％燒燙急送醫

長榮爭產案續燒　「弟弟派」欲拉下萬年董事長鍾德美再敗一場

少年為點數狂偷9萬8！父母怒告超商及遊戲公司退錢　吞敗原因曝

槍彈通關系統平台上線！進出口槍彈零件E化納管杜絕黑數

白賓士對決！C200闖紅燈撞上C250　超衰阿姨「信仰車標掉了」

中信盃黑豹旗／澎湖聯隊遠征打得開心　校長開球送加菜金　

通靈網紅自曝「有聲音叫我別去」逃梨泰院災難！　被狂酸宣布提告

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

動漫迷必追！火影忍者特展聖誕節登場　還原動畫8大場景搶先看

汐止交流道驚險走山　地調所：連日豪大雨＋順向坡造成崩落

台幣優利存款大車拚！　存10萬3個月賺2000元利息

義大公布跨年煙火秀999秒　推「跨年星光宵夜」票價200元起

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠　營養師示警：5類人最缺

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

社會熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

金錢豹酒店妹家世曝！男友成桶屍

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

媽媽無照騎車害死嬰　男賠400萬

空拍畫面曝！汐止交流道走山　路面慘被沖毀

林姿妙涉貪案　3官員認罪後又翻供

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

新北15歲少年闖檳榔攤　老闆手腳被亂砍狂噴血

快訊／北市612號公車自撞！運將無心跳搶救中

嫌4大學生「太吵」　竟把2筆電丟下樓

Gogoro停家門口遭破壞！坐墊割爛電池遭竊

貨輪彰化外海沉沒　5獲救12失蹤

更多熱門

相關新聞

法官性侵前妻被河蟹？游毓蘭質疑看人辦案

法官性侵前妻被河蟹？游毓蘭質疑看人辦案

司法院懲戒法院日前針對前總統府發言人丁允恭性騷擾案，做出二審判決撤職並停止任用3年；但對於曾涉性侵前妻的高等法院紀姓法官，警政司法單位卻未追究，立委游毓蘭在出席立法院司法及法制委員會也提出質疑，家事法庭也認為「應非子虛」，為何檢警未對該案進行調查並做出懲處。

吳景欽／大巨蛋案會以重判為終嗎

吳景欽／大巨蛋案會以重判為終嗎

復康巴士司機性侵　判刑定讞

復康巴士司機性侵　判刑定讞

少女控2男摩鐵性侵　卻因操作事務機而無罪

少女控2男摩鐵性侵　卻因操作事務機而無罪

回郵索書了解危老都更權益自保

回郵索書了解危老都更權益自保

關鍵字：

法律人權長榮內鬥股東會決議張國華高等法院張國政張國明撤銷張榮發慈善基金會

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面