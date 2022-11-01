長榮爭產案續燒　「弟弟派」欲拉下萬年董事長鍾德美再敗一場

▲張榮發基金會董事長鍾德美（右）在本案中勝訴，圖為台高檢檢察長張斗輝當時頒獎給基金會。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

長榮集團家族兄弟內鬨持續發燒！已故創辦人張榮發的二子張國明、三子張國政「弟弟派」等人，起訴拉下「張榮發慈善基金會」「萬年董事長」鍾德美，一二審均勝訴。不過高院1日的更一審，卻改判鍾德美勝訴，「弟弟派」這次再敗一場。可上訴。

長榮集團創辦人張榮發2016年過世，而後大房的三個兒子為了爭產而分成兩派，其中「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦等人，「弟弟派」是張國明、張國華、與張聖皓父子等，2派間有不少訴訟糾葛。爭產案延燒至今將近6年，日前雖傳出「弟弟派」長榮國際董事長鄭深池、立榮航空董事長張國煒雙雙請辭，看似爭產案即將落幕，但法院間的訴訟仍有很長的路要走。

本案起源於「張榮發基金會」（文教性質）與「張榮發慈善基金會」的共同董事長鍾德美，在2019年2月11日的長榮公司臨時股東會中（基金會均持有已發行股份總數5％），表態支持「哥哥派」，讓「哥哥派」取得集團主要經營權。「弟弟派」因此起訴，打算拉下鍾德美。

本案為「張榮發慈善基金會」部分，時任董事長的鍾德美於2020年4月17日召開第8屆第6次董事會時，在場董事張國政提出變更議程臨時動議，打算立刻改選董事；不過鍾德美未針對變更議程動議案表決，就恣意宣布散會，並與其他5名董事離開現場。其他在場董事改推派吳景明為新的董事長，也引發雙方互爭董事長的訴訟戰。

一二審法院均判決「弟弟派」勝訴，鍾德美並非基金會董事長。案經最高法院廢棄發回，高院更一審卻出現逆轉判決。更審法院認為該基金會未訂定議事規則，主管機關衛生福利部也未就全國性財團法人開會程序定有議事規則，《財團法人法》亦未就主席逕行宣布散會時如何處置設有規定。所以當時的主席鍾德美宣布散會，僅係消極不行使董事長職權，並非事實上或法律上不能行使職權；因此張國政等人後續選舉吳景明擔任新董事長的行為，即非合法行為，更審因此改判張國政等人敗訴。