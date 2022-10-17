逾50輛車泡水！柯文哲提3措施　檢討預警與通知系統整合大數據　

▲柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（圖／記者林振民攝）

記者袁茵／台北報導

中颱尼莎外圍環流導致北市各地災情不斷，民進黨台北市議員陳賢蔚反應，士林百齡橋停車場淹水情況嚴重，逾50輛汽車泡水，甚至有民眾受困河堤、籃球場等，質疑北市府SOP問題 。台北市長柯文哲17日表示，北市府要重新建立預警系統、重新檢視通知系統，以及編預算，花2年時間把防災應變中心跟大數據中心的資料整合。

柯文哲17日上午視察堤外停車與水門開啟狀況，針對許多議員抱怨市府通知慢，造成很多人來不及移車？柯文哲表示，今早晨會時已有針對問題做出幾項決議，第一點，北市水利處應與中央河川局、中央氣象局更有緊密接觸，若等到開始淹才通知就會來不及，因此要重新建立預警系統，目前由副市長彭振聲處理。

其次，柯文哲指出，台北市本來就有一項制度，但長期以來被大家遺忘，因此要重新修正一遍，就是關於堤外停車場時間序，目前依序要求只出不進、關水門、開始拖吊、附近紅黃線開放停車，恢復後開水門、紅黃線禁停車總計6步驟，未來應架設網頁讓車主輸入資料，未來有狀況就透過簡訊、LINE通知車主，「確保以後大家沒話講」。

柯文哲提及，目前已有要求資訊局、水利處、交通局重新檢視通知系統，目前只有透過簡訊通知，未來會將通知系統討論一遍、做好一點，「每個國民要對自己行為負責，政府則盡到通知責任。」至於要不要移車則由市民負責，不能發生北市府已通知、市民不移車卻要求賠償等狀況，「哪有這回事」。

柯文哲說，自己今天還要再下一個命令，要編預算、花2年時間徹底整合防災應變中心與大數據中心的資料，以後才會更有效率，如同美國總統可在空軍一號、不用在華府就能指揮全球，長官也可從訊息中挑選出給民眾看的。

至於昨日第一時間還待在中部，柯文哲回應，台北市災害應變中心三級開設是由消防局長坐鎮，二級開設則是正副秘書長，一級開設才需要市長進駐，但到昨天都沒調整至二級開設，理論上還是由消防局長指揮，並建立LINE群組，有問題隨時回報。

柯文哲說，「長官只要做三件事情，建立制度、緊急、例外。」自己對於過去8年建立的防災體系相當有信心，特別是發生颱風、強降雨，若是地震或炸彈還沒那麼有把握，但相信歷經8年時間，台北市防災體系已相當有制度，「我們是依照SOP走，只有出現例外時，才需要通知長官說『要不要怎麼處理』。」

柯文哲舉例，陽金公路被土石流塞住，局處可以處理就不用長官看；但康樂隧道塞住，才需要由長官決定需不需要連夜打通、調動大型機具等例外狀況，也提醒民眾行經康樂隧道時仍要小心，做好完整邊坡防護仍須3個月時間。

柯文哲強調，應該要照SOP走，平常就得訓練、準備好，「平常也不訓練好、準備好，災害發生才趕快跑到災害中心做給人家看，現在都E化時代，全部都是遠距辦公了，為什麼一定要人坐在防災中心給人家看？」

媒體追問，昨日仍造成不少淹水、泡水車問題，是否有些判斷問題？柯文哲表示，除非SOP要改，否則長官只要做3件事，「建立制度、緊急、例外」，但他發現有長官有第4樣重要任務是「作秀」。