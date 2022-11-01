復康巴士司機竟是狼！性侵身障女塞錢辯交易遭識破判刑定讞

▲復康巴士司機竟是狼。此為示意圖，非案發復康巴士。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台中某復康巴士司機許姓男子，2020年間單獨搭載重度身心障礙的女學生小薇（化名），竟趁機襲胸猥褻小薇，小薇雖尖叫拒絕，但仍遭許男猥褻得逞。他事後塞千元鈔票恐嚇：「這是祕密，不可以說。」事發後許男遭逮，辯稱「性交易」，但法院不採信，一審將他判刑4年，二審台中高分院改判3年4月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，許男擔任臺中市政府社會局身心障礙者小型復康巴士之司機，他在2020年4月間的某個上午近8點左右，開著復康巴士到小薇家中，要帶她到大甲區某協會上課。不料許男趁著僅有2人獨處的機會，竟將巴士開到國道3號高架橋下人煙稀少處，從駕駛座打開後座車門，並靠近小薇，解開小薇的安全帶，不顧她以手推打反抗與尖叫表示不要，仍強制猥褻得逞。

許男完事後，拿出1千元鈔票放進小薇的皮包，還說：「這是秘密，不可以說」。隨後坐上駕駛座，繼續開車前往該協會，整個過程約半小時左右。小薇遭侵犯後心情低落，直到中午左右，朋友LINE她，發現有異，因此趕緊截圖，並通知協會的教保員。

不過教保員並未依照程序通報社會局、警方，由於教保員認識許男，因此告知協會理事長後，第二天就找了小薇、小薇母親、許男等人到協會「現場模擬」。因小薇身障不擅表達，再加上復康巴士行車紀錄器並未錄下車內情況，另外教保員也在一旁附和：他（指許男）也可以告妳喔。最後小薇母親並未立刻報案，直到事發5天後才報警；而檢警偵辦後，認為許男犯罪嫌疑重大，提起公訴。

法院審理時，許男辯稱是性交易，但法院認為，小薇重度身心障礙，應該不能理解性交易的意義，顯見許男說謊，確實有罪。一審將許男判刑4年，二審台中高分院審理時，因許男坦承犯行並與小薇和解，因此二審改判刑3年4月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。