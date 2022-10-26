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「水門案」害數十車泡水！　柯文哲認錯：我太沒同理心

▲▼柯文哲接受《新聞不芹菜》節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

▲柯文哲接受《新聞不芹菜》節目專訪。（圖／《震傳媒》提供）

記者袁茵／台北報導

台北市日前大雨災情頻傳，台北市長柯文哲因處置失當又頻爆爭議發言，遭外界不斷批評。柯文哲26日接受媒體專訪時鬆口，坦承自己錯在沒有同理心，搞不好民眾就是只有一台車子，可能是對方賺錢的工具，「我真的太沒同理心，我會努力改進。」

對於日前處理尼莎颱風災情態度挨批，柯文哲26日於網路節目《新聞不芹菜》時表示，人是感情動物，自己每天回家也會反省哪邊不好，都要去改進，而自己確實太過理智，但整個流程還是有照SOP走，所以長官只做3件事，第一建立規則，第二緊急時候下指揮，第三則是面對例外。

針對淹水、泡水車爭議，柯文哲說，民進黨台北市長候選人陳時中說人車都走才關水門，這是講錯了，如果水都淹進來，會重演2001年納莉颱風慘況；而他對於淹水事件有做很多檢討，包括建立新的警報系統，以及發簡訊通知的方式也希望透過語音處理，例如收到請按1，確認市民是否有收到訊息。

柯文哲提及，目前已將日前降下大豪雨市府有發生錯誤的事項列出，大約要2週時間，而市府要處理問題，不是要處理新聞，錯的地方就要改，「我自己錯在沒有同理心，因為搞不好人家就是只有一台車子，且不是幾萬塊就能解決，也可能是民眾賺錢的工具，所以自己真的太沒同理心，我會努力改進。」

而對於日前曾說「勘災是作秀」一事，柯文哲指出，人的行為會受到過去經驗影響，「過去當小醫師時，最討厭老師站在後面看我開刀，日前的萬華槍擊案我也絕不會到現場，因為現場很亂，去現場人家還要來服侍你，所以我自己是等到處理完才去萬華分局聽取報告。」

柯文哲表示，發生淹水時自己在中部輔選，有想過要趕快回來，但心中有一個理性柯文哲、一個世俗柯文哲，「又想到謝長廷曾跟我說過，選我是叫我來改變台灣，不是要來適應台灣，所以自己確實很掙扎。」

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