病人垂掛床欄窒息死亡多時才被發現！部立澎湖醫院須賠198萬餘元

▲衛福部澎湖醫院日前發生病人窒息意外，法院判決醫院須與護理師連帶賠償。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

澎湖李姓婦人2016年住進衛福部澎湖醫院，不料深夜她竟將上半身垂掛在病床護欄外，卡了3個半小時後才被隔壁床的病人發現死亡。家屬認為值夜班的護理師與醫院有疏失，起訴求償。最高法院審理後，判決醫院與護理師必須連帶賠償198萬餘元確定。

判決指出，李姓婦人因罹患躁鬱症、無併發症之動脈硬化性痴呆症、憂鬱性疾患、續發性巴金森氏症即情感思覺失調症等，而入住衛生福利部澎湖醫院安宅院區住院治療。而案發於2016年9月間，監視器先拍到李婦在凌晨12點左右，將雙腳伸出病床邊護欄欄杆外，過約10分鐘，李婦就將上半身垂掛於病床護欄欄杆。

維持這樣的姿勢會導致呼吸困難，李婦一直到1小時45分後，監視器拍到她已經沒有任何掙扎的動作。而又過了1個半小時，同房隔壁床的病人才發現李婦竟然掛在床欄旁，緊急通知護理站人員前來協助，但李婦已經因為姿位性窒息致呼吸衰竭而不治死亡。家屬不滿，認為醫院因為人力不足，大夜班僅排1位護理師照顧28床的病人；另外值班的許姓護理師也未遵守規定「最少每小時須查1次並留下記錄」，因此提出損害賠償訴訟，求償617萬餘元。

一審法院判決澎湖醫院與護理師須連帶賠償200萬元。案件上訴二審後，高雄高分院審理時，醫院辯稱，精神科慢性病房之護理人員配置並無違反醫療機構設置標準，且安宅院區之精神科慢性一般病床之護理員額配置，還經前一年醫院評鑑結果認定合格；至於李婦出現的垂掛床邊的狀況，純屬一般生活經驗所無法預料的特殊例外情形，醫院、護理師均無疏失。

但二審高雄高分院調閱護理師填寫的病房觀察紀錄表，並核對監視器畫面，最後認定護理師未據實填寫紀錄表，也沒按時巡房及觀看監視器畫面，確實具有疏失，醫院管理也有疏失，必須賠償。經過計算後，改判賠198萬7097元。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴確定。