快訊／預言陳時中衝破46.5％就當選　蔡英文：想當國際局長

▲蔡英文今天再度為陳時中站台。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數25天，身兼民進黨主席的總統蔡英文1日晚間前往藍營鐵票區文山區，第二次參加候選人陳時中廟口開講活動，她在致詞時大讚陳時中要讓台北市成為國際級的大都市，若是這次能衝過2020年她在文山區的得票率46.5％就當選了，還開玩笑說，「我如果不做總統，我就去做你（陳時中）的青年局局長跟國際局局長」。

陳時中今天晚間前往景美集應廟，出席第六場廟口開講活動，蔡英文也第二度參與廟口開講，細數過去她擔任行政院副院長期間，陳時中時任衛生署副署長，推動二代健保的艱辛過程；又回顧起在疫情期間，大家討論是否舉辦宗教繞境活動，當時陳與宗教團體成功溝通，「我們這個市長，一定不會是橫柴入灶的市長，而是會跟大家一起商量」，並指最欣賞陳抗壓性一流、EQ很高、穩定沈穩有肩膀，且受到「冤枉」時忍辱負重，「這就是做事的人啦！」

蔡英文現場並「脫稿演出」說，這次台北市長選舉非常激戰，只要再拚一下就過了，「我是蠻有信心的，我們一起來拚好不好」。她還說，既然她是總統，就下令每位支持者1人要拉10票，「這一次我們一定要衝過去」，台北市必須由有擔當、有領導力的市長來帶領。

蔡英文表示，文山區是台北市「艱困中的艱困」的選區，謝謝支持者們在過去3次總統選舉都給自己支持，尤其是兩年前在台北市的得票率超過53％，而文山區得票率為46.5％，「我聽起來也不錯欸！這次陳時中46.5％就當選了啦！但是我們的目標是53.5％，如果超過，我給大家嘉獎一次，感謝大家給我的支持」。

蔡英文並指，謝謝大家在去年4大公投給予支持，讓世界看到台灣走向世界決心，也看到面對這麼困難的公投，台灣人都可以克服。語畢，蔡脫口向陳時中說，「我如果不做總統，我就去做你的青年局局長跟國際局局長」，未來這段時間只要排得出時間，一定會來為陳時中加油打氣，陳真的很盡心盡力、做好準備，例如前幾天她聽聞陳有160幾項政策，今天已經增加到170幾項了，顯示陳真的很想做好，要讓台北市成為國際級的大城市。她說，選舉要聽候選人的政見、看候選人的條件，不是講一些讓人不高興的話、謾罵抹黑，或者操作棄保。