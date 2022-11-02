台北市長最新民調翻轉！這個人能活關鍵在她　1現象帶動選票

▲台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊最新民調出爐。（合成圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

針對台北市長選戰，《TVBS》昨（1）日公布最新民調顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨候選人陳時中則以27%排名第二，超車無黨籍候選人黃珊珊的21%，前民進黨立委沈富雄和郭正亮昨日都對這次民調結果的轉變分享看法。

與《TVBS》9月份調查相比，蔣萬安支持度從原本40％減少3個百分點至37％，而陳時中從22％增至27％，黃珊珊則由23％跌至21％，被陳時中逆轉。

前民進黨立委沈富雄昨日在《少康戰情室》表示，雖然這次結果是蔣萬安下降3個百分點，陳時中上升5個百分點，但他認為只要第二、第三名加起來是50%，大局就是沒變，「我一直講，只要黃珊珊拿到20％，蔣萬安就活了」，「因為黃珊珊的支持度要掉到11％以下，陳時中才會趕上，不過那是不可能的事情」。

前民進黨立委郭正亮昨日則在YouTube頻道《朱學恒的阿宅萬事通事務所》中指出，從新的民調結果來看，現在民進黨的部分已經凝聚給陳時中了，黃珊珊的明顯降幅是因為「泛綠支持者離開了，被凝聚到陳時中那邊去了」。

郭正亮也說，「現在有一個現象正在發生」，民進黨跟國民黨在台北市的市議員盤還是蠻強的，當地方市議員開始表態，就會反映到市長選情上，這些人加起來當然會贏過黃珊珊，而且兩個黨在選舉日倒數前，都會砸錢買電視廣告，黃珊珊則沒有那筆預算。