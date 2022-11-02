正妹博士曾姸潔1原因選議員　辣照紅到對岸「我有個人專業」

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔曾在影音平台分享「擺拍教學」，一度掀起各界正反意見討論，美腿辣照還紅到對岸去。曾姸潔表示，自己投入選戰沒有資源，也沒有支援，目標就是要「下架貪腐酬庸」，「我的政治獻金募款大約100萬，在僅有的微薄資源下，非常艱苦與那些黑金對抗！所以我只能不停地強調我個人的專業特色。」

▲曾姸潔因「擺拍教學」影片掀起各界討論。（圖／翻攝自TikTok）

曾姸潔日前在影音平台分享「擺拍教學」，影片中她大方解開襯衫鈕釦，露出火辣身材，該影片和美腿辣照在網路上不斷被轉傳，甚至紅到對岸去。不過，影片曝光之後也引來部分人士反對，認為她根本是在「賣肉」。

對此，曾姸潔8月間曾出面反擊，表示教學影片是她上個月（指7月）拍攝的，只是介紹經歷的眾多影片之一，明明還有其他內容，這部影片卻遭到針對、謾罵。

▼▲曾妍潔擁有台大環境工程學博士學歷。（圖／翻攝自Facebook／曾姸潔，下同。）

曾姸潔指出，她是一名能源博士，曾在國立大學任教，後來高考二級，進入市府成為專業的建築執照審查人員，無論是學者還是建築人，本來就會有自己的個性，只要是對的事情，不按牌理出牌，應該也不會太奇怪。

曾姸潔表示，無論她怎麼解釋，謾罵的人都聽不進去，也看不見，「我說過，他們要的就是看到一個無腦賣肉的候選人」，接著又帶著有色眼光，看她的擺拍教學，隨後再冠上「物化女性」的名號，「到底是誰在物化誰啊？」

其實，曾姸潔的學經歷相當驚人，她擁有台大環境工程學博士的學歷，還曾通過高考二級，擔任桃園市政府建築管理處的人員，也曾在台北科技大學「能源與冷凍空調工程學系」擔任專案助理教授。

▲曾姸潔強調自己有個人的專業特色。

曾姸潔10月23日曾在臉書PO文吐露參選以來的心聲，坦言一開始身邊親友都不看好，她完全沒有資源，也沒有支援，拿了民眾黨桃園市黨部的氣球、易拉展、2萬包口罩、2萬包面紙、1組宣傳照，就殺出來拚了，前3個月都是自己摸索、想辦法把自己推銷出去，也許很多人是因為捨不得看到她獨自往前走的背影，才紛紛放下一切投入選戰，陪著她上山下海。

「他們陪著我不是為了拿任何好處，大家都有共同的使命『下架貪腐酬庸』。」曾姸潔表示，本來她一個人拿著關刀站在最前面，用力衝，後來後面出現好多支持者陪著她努力往前衝，「我的政治獻金募款大約100萬，在僅有的微薄資源下，非常艱苦與那些黑金對抗！所以我只能不停地強調我個人的專業特色。」

▼曾姸潔在臉書分享年輕時的美照。