韓家軍女神爆哭畫面曝！臉書意外洩年齡　3歲女兒「童言」超心酸

▲白喬茵的女兒出現在街頭幫媽媽慶生，一句話讓媽媽爆哭 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左楠區議員20搶9競爭激烈！而其中一位候選人白喬茵在臉書發表生日心情，因為女兒無預警的在街頭幫媽媽慶生，童言童語問著「媽媽，你什麼時候可以陪我玩」，一句話當場讓白喬茵淚崩。

高雄市左楠區議員候選人白喬茵在臉書大洩自己過35歲生日，同時說著自己的心情，她說這幾年當中有三個人生重要轉折，分別是開啟妻子和母親角色、在韓國瑜市長時代進入高雄市政府服務，另外就是把自己存了10年的第一桶金拿出來競選議員。所以她在生日時許下願望，她說：「今年的生日願望和往年不同，這是第一次把願望許給公眾事務、希望我們居住的地方能變得更好」。

▲白喬茵的女兒出現在街頭幫媽媽慶生，一句話讓媽媽爆哭 。（圖／翻攝臉書）



不過選戰已經進入倒數階段，她真的也沒有時間來過生日，不過她的2個女兒們「無預警」拿出氣球出現在自由路和新莊仔路口時，害她整個街頭爆哭，因為女兒說：「媽媽你什麼時候可以陪我玩」，這讓白喬茵內心有無限虧欠，「最近天沒亮就出門、女兒睡了我才到家，明明在同一個房子裡面，卻連續好幾天見不到面」，想到這裡就讓眼淚停都停不下來。

白喬茵感性的說：「謝謝她們的貼心懂事也默默地支撐我，等媽媽衝刺完最後一個月的選戰，會繼續陪你們玩躲貓貓。我知道，她們一定都會覺得勇往直前的媽媽很自信、很美麗」！



▲白喬茵的女兒出現在街頭幫媽媽慶生，一句話讓媽媽爆哭 。（圖／翻攝臉書）