熱褲妹開戰甜美前主播！高雄藍營議員候選人尬競選歌MV

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員李眉蓁在高雄市長補選期間推出競選歌曲，採用周杰倫的《Mojito》，當時爆發版權爭議！不過現在李眉蓁從哪裡跌倒從哪裡爬起來，就如同這次競選口號「我們可以更勇敢」，她再度推出競選歌曲《作伙拚》，這次是原創歌曲，同樣也推出競選歌曲的還有同區、同黨的候選人白喬茵。

▲高雄市左楠區議員候選人李眉蓁跟白喬茵，先後推出競選歌曲 。（圖／翻攝臉書）

李眉蓁在10月31日在臉書發表競選歌曲《作伙拚》，歌曲節奏輕快，李眉蓁說：「高雄，是港灣的故鄉；也是，我們溫暖的家，眉蓁在左營土生土長，嫁到楠梓右昌(右昌媳婦)，最瞭解在地的需求與鄉親的期盼，左營，是觀光的天堂，有蓮池潭、廟會、萬年季、歷史文化，演藝展演場地，很多好玩有趣的地方。而楠梓，是科技研發重鎮的地方，有森林公園、加工園區，親子河畔等在後勁溪。左營、楠梓創造新契機，需要年輕新活力。讓我們一起努力，目標清楚向前邁進，讓自己掌握未來，我們一起作伙拼 」。

▲高雄市左楠區議員候選人李眉蓁跟白喬茵，先後推出競選歌曲 。（圖／翻攝臉書）

李眉蓁私下表示，歷經高雄市長補選，她心裡有些受挫，不過她覺得應該要越挫越勇，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，所以這次又推出競選歌曲，還強調「我們可以更勇敢」。而同樣也推出競選歌曲的還有她的同黨、同選區的候選人白喬茵，她選在生日當天推出競選歌《新聲音》。

白喬茵說：「每天走訪行程、傾聽民意，我從你們的眼神看到支持和期待，我知道自己有責任幫大家落實更好的生活，高雄是一個移居城市，我感謝這塊土地包容來自四面八方的人，包括我。除了照顧家庭，今年的我更承載著民眾對未來的美好想像，所以喬茵選在生日這天發布我的競選歌曲《新聲音》，送給自己，也獻給每一位正在為高雄奮鬥的你。」

▲高雄市左楠區議員候選人李眉蓁跟白喬茵，先後推出競選歌曲 。（圖／翻攝臉書）