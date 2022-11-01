超噁！競選海報被「噴滿臉」　黃捷大崩潰：整臉…都是…

▲黃捷競選廣告被噴檳榔汁。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選倒數，不少候選人都會在街頭放上競選海報和旗幟。高雄市議員黃捷今（1日）在臉書上貼出自己的海報，不過照片中，黃捷的臉被吐了檳榔汁，讓她崩潰喊：「整臉…都是…當個…文明…檳友…」。

無黨籍高雄市議員黃捷尋求連任，今日她貼出一張照片，可見競選海報上，黃捷的臉被吐滿檳榔汁，而且似乎只針對臉部，脖子和衣服未見檳榔汁痕跡。

黃捷模仿臉書「財哥專業檳榔」的慢速發言語調，崩潰表示：「檳榔汁...難洗...檳友...不能...亂吐...」、「整臉...都是...當個...文明...檳友...」。

▲▼黃捷競選廣告被噴檳榔汁，且疑似刻意針對臉部。（圖／翻攝自黃捷臉書）

貼文一出便引發熱議，台南市長黃偉哲說：「呼籲…檳友…理性…」，台北市議員林穎孟留言表示：「嚇死扯…檳友…要注重…衛生…」，，苗栗縣議員曾玟學則表示：「檳友…應…相互…尊重…不亂吐…檳榔汁…」。網友看了也傻眼，留言力挺：「無損妳的美麗跟專業…盡顯衛生習慣低落，願口腔黏膜潰瘍」、「年輕...無畏...問政...專業...」、「變成雀斑了」。

事實上，黃捷的競選廣告被毀損已不是頭一遭，先前就曾因布條被割眼氣憤報案，她也呼籲：「即便立場再怎麼不同，都不應該將布條當成洩恨、侮辱的對象」。