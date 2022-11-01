政見懶人包／吳怡萱推3-4歲免學費、邵維倫推國有地改綠地公園

▲曾琳詒主張沒有政黨惡鬥。（圖／翻攝曾琳詒粉專）



記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數25天，這次北市第五選區18人搶8席，《ETtoday新聞雲》也整理出候選人政見懶人包，這次包括動保黨曾琳詒、民眾黨吳怡萱、民進黨邵維倫等3人的政見，分別為落實都市更新和居住正義、國有土地改為綠地公園。

⑦號｜曾琳詒

曾琳詒在粉專表示，他與同黨候選人分別在台北的各處努力著，一步一腳印踏實的把我們的政見，交到每一位市民手中，「期盼你能看到我們的動保黨的政見，沒有政黨惡鬥，沒有互相攻擊，我們動保黨所說的，是市民所需要的、最簡單的民生和社會照顧。」四大具體目標如下：

1.有錢：人民生活富足，經濟繁榮。

2.有安全：落實都市更新和居住正義，杜絕不法。

3.有愛：市民快樂幸福，善待每個生命。

4. 有效率：增進社會效率，因為時間是最寶貴的資源。

▲吳怡萱力推「5歲納入義務教育、3-4歲免學費」。（圖／翻攝吳怡萱粉專）



⑧號｜吳怡萱

社會住宅「輪候制」：讓想住的人，登記就能擁有租屋排序，有名額就通知，每年重新盤點一次名單，不需要就從名單中剔除。這也形同是給市政府持續興辦社會住宅的支持，讓選票成為監督社會住宅的正面壓力。

替爸媽省學費：跟進黃珊珊政見「5歲納入義務教育、3-4歲免學費」，私幼部分也補助54,640元，大大減輕爸媽的負擔。盤點中小學、社宅等餘裕空間，增設公幼、非營利幼兒園。

機車族行的安全：雙北交通往來都靠聯外橋樑，卻在設計上對機車族極度不友善，我主張要改善聯外橋樑機車道設計（如中興橋），讓過去以汽車為本位的道路設計，能夠納入機車族的權益；我也會持續追蹤忠孝西路開放機車行駛的進度。以科學數據出發，貼近使用者需求，用客觀的標準討論「行的安全」。

一街一特色：協助傳統老店轉型，結合市場、夜市精進計畫，配合街區改造，打造出一街一特色的特色商圈。

▲邵維倫勤跑基層聽人民心聲。（圖／翻攝邵維倫粉專）



⑨號｜邵維倫

這次18人搶8席中，民進黨第5選區由現任的劉耀仁與吳沛憶續戰，而周威佑不連任後，改由辦公室主任邵維倫接棒參選。邵維倫以深耕萬華為優勢，擁有在第16年經歷，疫情期間他替醫護送出3萬個便當，熱心服務讓當地人看在眼裡。

政見部分，邵維倫曾在粉專提到，會爭取國有土地改為綠地公園，並規劃成兒同遊樂設施；而交通部分，邵維倫也指出，現行交通政策都是以「車種分流」為主，這是非常過時且帶有權威、階層的做法。

對此，邵維倫喊話，他一直希望能實現「車向分流」、「汽機車路權平等」的理念，當然要從教育及改善道路設施等等著手。

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