　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政見懶人包／吳怡萱推3-4歲免學費、邵維倫推國有地改綠地公園

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲曾琳詒主張沒有政黨惡鬥。（圖／翻攝曾琳詒粉專）

記者劉維榛／綜合報導

九合一大選倒數25天，這次北市第五選區18人搶8席，《ETtoday新聞雲》也整理出候選人政見懶人包，這次包括動保黨曾琳詒、民眾黨吳怡萱、民進黨邵維倫等3人的政見，分別為落實都市更新和居住正義、國有土地改為綠地公園。

⑦號｜曾琳詒

曾琳詒在粉專表示，他與同黨候選人分別在台北的各處努力著，一步一腳印踏實的把我們的政見，交到每一位市民手中，「期盼你能看到我們的動保黨的政見，沒有政黨惡鬥，沒有互相攻擊，我們動保黨所說的，是市民所需要的、最簡單的民生和社會照顧。」四大具體目標如下：

1.有錢：人民生活富足，經濟繁榮。
2.有安全：落實都市更新和居住正義，杜絕不法。
3.有愛：市民快樂幸福，善待每個生命。
4. 有效率：增進社會效率，因為時間是最寶貴的資源。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲吳怡萱力推「5歲納入義務教育、3-4歲免學費」。（圖／翻攝吳怡萱粉專）

⑧號｜吳怡萱

社會住宅「輪候制」：讓想住的人，登記就能擁有租屋排序，有名額就通知，每年重新盤點一次名單，不需要就從名單中剔除。這也形同是給市政府持續興辦社會住宅的支持，讓選票成為監督社會住宅的正面壓力。

替爸媽省學費：跟進黃珊珊政見「5歲納入義務教育、3-4歲免學費」，私幼部分也補助54,640元，大大減輕爸媽的負擔。盤點中小學、社宅等餘裕空間，增設公幼、非營利幼兒園。

機車族行的安全：雙北交通往來都靠聯外橋樑，卻在設計上對機車族極度不友善，我主張要改善聯外橋樑機車道設計（如中興橋），讓過去以汽車為本位的道路設計，能夠納入機車族的權益；我也會持續追蹤忠孝西路開放機車行駛的進度。以科學數據出發，貼近使用者需求，用客觀的標準討論「行的安全」。

一街一特色：協助傳統老店轉型，結合市場、夜市精進計畫，配合街區改造，打造出一街一特色的特色商圈。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲邵維倫勤跑基層聽人民心聲。（圖／翻攝邵維倫粉專）

⑨號｜邵維倫

這次18人搶8席中，民進黨第5選區由現任的劉耀仁與吳沛憶續戰，而周威佑不連任後，改由辦公室主任邵維倫接棒參選。邵維倫以深耕萬華為優勢，擁有在第16年經歷，疫情期間他替醫護送出3萬個便當，熱心服務讓當地人看在眼裡。

政見部分，邵維倫曾在粉專提到，會爭取國有土地改為綠地公園，並規劃成兒同遊樂設施；而交通部分，邵維倫也指出，現行交通政策都是以「車種分流」為主，這是非常過時且帶有權威、階層的做法。

對此，邵維倫喊話，他一直希望能實現「車向分流」、「汽機車路權平等」的理念，當然要從教育及改善道路設施等等著手。

更多北市第5選區候選人政見，懶人包請點：

政見懶人包Part1　劉耀仁拚社宅、素人喊活化大理街

政見懶人包Part2　吳沛憶增設滑板場、吳志剛關注危老都更

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
11歲變90cm「折疊人」！他臉貼膝蓋30年
每票最高4千！嘉義查獲「三合一」賄選　某候選人夫妻到案
快訊／看診免掛號費涉賄選　新北密醫議員候選人收押
報案對話曝光！梨泰院悲劇前11通電話喊「快被壓死」
梨泰院慘案　他呼籲：請花1分鐘設定手機
澤倫斯基向美國「狂討軍援」　拜登發火了！嗆要懂心存感激
「腿斷了爸救救我」！他驚恐飛奔梨泰院　揹她跑數公里就醫
7男大玩換妻！　迷昏老婆互相交換

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力拼連任！　侯友宜宣布：11／10正式請假投入選戰

調查站職員竊取扣押毒品「市值逾1.6億」　監察院彈劾10名單位主管

政見懶人包／吳怡萱推3-4歲免學費、邵維倫推國有地改綠地公園

蔣萬安3度出包　吳思瑤批「擋救護車」：無情無義無恥

超噁！競選海報被「噴滿臉」　黃捷大崩潰：整臉…都是…

拉抬桃園6新人　朱立倫：培養年輕優秀候選人接棒！

洪孟楷問台積電設廠批講空話　蘇貞昌反嗆：哪一句講空話？

新北第5選區／王淑慧周末邀選民看電影！　彭盛韶找妻合作競選歌曲

丘以思未申請變更陸資　王美花：外國投資多經濟部不可能都知道

民眾黨許瑞宏獲跨黨派推薦！台中街頭高掛與盧秀燕合照看板

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

Lulu爽收柏金包！狂聞味道XD　黃子佼3天搞定：下次不敢了

鬼鬼當店長被噹到走心　含淚道歉蘇慧倫：我很沒禮貌

梨泰院窄巷第一視角曝光　男被擠到「頭歪眼神死」

3D還原梨泰院踩踏事故過程

梨泰院驚見男21秒爬牆求生　陸女「被擠到離地」拚命活下

力拼連任！　侯友宜宣布：11／10正式請假投入選戰

調查站職員竊取扣押毒品「市值逾1.6億」　監察院彈劾10名單位主管

政見懶人包／吳怡萱推3-4歲免學費、邵維倫推國有地改綠地公園

蔣萬安3度出包　吳思瑤批「擋救護車」：無情無義無恥

超噁！競選海報被「噴滿臉」　黃捷大崩潰：整臉…都是…

拉抬桃園6新人　朱立倫：培養年輕優秀候選人接棒！

洪孟楷問台積電設廠批講空話　蘇貞昌反嗆：哪一句講空話？

新北第5選區／王淑慧周末邀選民看電影！　彭盛韶找妻合作競選歌曲

丘以思未申請變更陸資　王美花：外國投資多經濟部不可能都知道

民眾黨許瑞宏獲跨黨派推薦！台中街頭高掛與盧秀燕合照看板

中信盃黑豹旗／澎湖聯隊遠征打得開心　校長開球送加菜金　

通靈網紅自曝「有聲音叫我別去」逃梨泰院災難！　被狂酸宣布提告

貨輪沉沒「救生艙門大開」卻無人　海巡曝失蹤12船員恐已落海

動漫迷必追！火影忍者特展聖誕節登場　還原動畫8大場景搶先看

汐止交流道驚險走山　地調所：連日豪大雨＋順向坡造成崩落

台幣優利存款大車拚！　存10萬3個月賺2000元利息

義大公布跨年煙火秀999秒　推「跨年星光宵夜」票價200元起

頭髮常出油！「8徵兆」＝B群不夠　營養師示警：5類人最缺

看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

政治熱門新聞

監院台尼斷交報告出爐　前大使吳進木無國家忠誠意識

陳時中最新民調逆轉黃珊珊！　蔣萬安37％持續領先

柯文哲：我不是唬爛王！　估縣市長「坐一望二」

侯友宜傻眼！槍托K頭根本不會昏

高虹安「被打太慘」　柯文哲傳訊給郭：你安慰她一下

國寶摔破非首例！馬政府也有3件未揭露　他嘆：別噴口水快建立制度

總統大選民調曝！　吳子嘉看國民黨：2024的結果可能提早決定

館長嗆：民進黨這次選舉死定了

王婉諭警告：故宮「國寶破損」可能再發生

國軍向美購29套「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝

高虹安民調被追平　柯建銘：藍軍內鬥操作棄保

是污辱！他一句話讓侯友宜炸鍋

林佳龍許願想要「雞排妹寫真書」　自認女人緣好！學妹都來當分身

蘇貞昌：中共犯台絕不離開台灣

更多熱門

相關新聞

蔣萬安3度出包　吳思瑤批「擋救護車」：無情無義無恥

蔣萬安3度出包　吳思瑤批「擋救護車」：無情無義無恥

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午陪同基隆市長候選人謝國樑前往安樂市場掃街拜票，不過，民進黨立委林楚茵公布一段影片質疑，蔣萬安、謝國樑掃街過程中遇到救護車要經過，明明救護車就在面前，蔣和謝卻繼續大喊競選口號，喊完凍蒜才願意讓路。對此，民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤表示，這是無情、無義、無恥，讓人無力、無奈的是，這個「無料」之人要參選台北市長，如果不幸由他出線，那整個台北都要「無語問蒼天」了。

競選海報被「噴滿臉」黃捷崩潰：整臉…都是…

競選海報被「噴滿臉」黃捷崩潰：整臉…都是…

拉抬桃園6新人！朱立倫：培養年輕人接棒

拉抬桃園6新人！朱立倫：培養年輕人接棒

王淑慧邀選民看電影！彭盛韶找妻合作競選歌曲

王淑慧邀選民看電影！彭盛韶找妻合作競選歌曲

跨黨派推薦！民眾黨候選人高掛與盧秀燕合照看板

跨黨派推薦！民眾黨候選人高掛與盧秀燕合照看板

關鍵字：

台北市市議員第五選區候選人2022九合一大選2022台北市長2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

楊子儀吃松阪肉...閃現「被砍脖」殘忍畫面

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

張善為神隱9年　黃子佼揭友人回應

「再待下去會死」他帶全家逃出梨泰院

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

擁26cm巨屌！他自曝「睡過1000個女人」

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

國一走山！南下汐止出口回堵5公里

快訊／《昨夜星辰》視后馬之秦病逝！享壽80歲

梨泰院帶頭推人！兔男慘被肉搜出面喊冤

快訊／李運慶洪詩求婚成功！「中指戴超大鑽戒」

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

為救梨泰院受困女童！《PD2》李智漢「被活生生卡死」

3歲童爸媽面前被獅叼走　再見只有吃剩頭腿

更多

最夯影音

更多
外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人

外國客遇推擠喊「歐買尬」　生還者：一群韓男故意推人
等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

等待12年！金門大橋通車了　大小金往返僅需10分鐘車程

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面