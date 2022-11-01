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少女摩鐵輪流戰2男！事後告性侵因這動作法院判2男無罪

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲少女在摩鐵與2男發生關係，法院判2男無罪。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

少女小曼（化名）2016年間在夜店中喝酒，之後與江姓、周姓兩名男大生到摩鐵開房，並發生關係。不料小曼事後對2人提告性侵，2男均遭起訴。一審無罪，高院二審改判有罪，案經撤銷發回後，高院更一審發現小曼離開夜店後，還與2男到便利商店的FamiPort機台叫計程車，之後才到摩鐵發生關係，因此更一審再度判決無罪。可上訴。

本案發生於2016年7月間，江男（本姓蔡）與周男相約，到桃園市中壢區某夜店喝酒，當晚在店內結識當時16歲的小曼，3人飲酒到凌晨後離開，原本打算到速食店吃消夜，之後又到便利商店以FamiPort機台叫計程車，3人共同住進摩鐵，並發生關係。

一直到清晨6點半，2男先行離開，小曼隨即打電話給朋友，宣稱自己遭到2男性侵，隨後到醫院驗傷，提出告訴。檢方偵辦時，小曼說自己當晚喝醉，完全失去意識，結果被2男輪流性侵，檢方依照她的供詞，將2男依照「對少女乘機性交罪」提起公訴。

一審法院審理後，判決2人無罪。不過二審高等法院改認定2人有罪，分別重判5年以上刑度。全案再經最高法院撤銷發回後，由高等法院更一審。

更審法院審理時，2男表示，確實與小曼發生關係，但當時小曼意識清楚，並非酒醉狀況；況且2人也不知小曼為未成年少女。而更審法院調查發現，小曼一下說自己被2人輪流性侵、一下又說只有1人性侵另一人撫摸她胸部，供詞反覆。另外再根據便利商店的監視器畫面，發現進摩鐵前，3人到便利商店以事務機台呼叫計程車，當時小曼「無須他人攙扶，步伐快速穩定，並以手撥弄頭髮，少女又走往店內之FAMIPORT機台，低頭查看並操作機台」，更審法院因此認定小曼當時並未酒醉失去意識，無法認定2男當時藉著小曼醉酒而性侵。因此更審法院再度判決2男無罪，根據《刑事妥速審判法》規定，2男2度獲判無罪，檢方上訴第三審受限制，2男幾乎無罪確定。

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