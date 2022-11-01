回郵索書　李永然律師教你危老都更權益自保術

▲台北市有六十四萬餘間老屋，是台灣老屋比例最高的城市，其危老改建申請案數量與核准案件也是六都之冠。（圖／記者湯興漢攝）

記者王淑君／綜合報導

對老舊房屋的屋主而言，對於「都更」或「危老重建」真是既期待又怕受傷害，一方面期待重建，免得一地震就四處檢查房屋是否有裂痕；又怕不良建商侵害自己的權益。對建商而言，雖然都更或危老重建代表商機，但也代表有更多壓力與責任，尤其尚未開建時，就得付出巨大的拆遷費、補償費，萬一碰到多家釘子戶，更讓人傷透腦筋；尤其坊間流傳「越後面答應改建者可得到更多補償」，於是，人人都想當最後一根釘子。

據內政部不動產資訊平台2021年的統計，台灣三十年以上老屋約有四百五十萬戶、超過全台房屋比例的一半，二十年後更將高達七百四十萬戶。其中又以台北市有六十四萬餘間、占全市房屋的71.37％，是台灣老屋比例最高的城市。因此，台北市的危老改建申請案的數量與核准案件也是六都之冠。

但是都更、危老重建，到底要選哪一個？能不能一坪換一坪？原本的店面是寬廣，現在變成長深，這不是侵害權益了嗎？申請門檻和面積是《都更條例》與《危老條例》兩者最大的不同之處。

危老重建的申請門檻比較低，只要符合三十年以上、房屋有安全之虞，或是無電梯者，都可以申請，申請面積沒有限制。但都更的面積至少要在1,000平方公尺以上，且需位於都市更新地區或都市更新單元。因此，面積小的基地適合走審核速度快、門檻較低的危老整建；若面積夠大，則適合採用都更模式，因為可以享有較高的容積率。

有鑑於民眾迫切希望老舊房屋重建，但對都更與危老重建充滿疑問，永然聯合法律事務所所長李永然律師特別企劃《危老都更重建權益保障手冊》，由永然聯合法律事務所桃園所許啟龍律師擔任主編、永然地政士聯合事務所李廷鈞地政士擔任副主編，率領永然聯合法律事務所台北所、桃園所及高雄所律共同執筆，解說老屋重建應有的認識及相關事項，同時也邀請實務上推動危老重建的台北市危老重建工作站內湖AIT站李文嬌站長分享其經驗。

手冊內容包括：「危老」重建與「都市更新」重建差異；運用「合建」或「委建」進行危老重建或都市更新，何者較有利；都市更新實施方式及流程、權利變換與協議合建的差異；不動產所有權人與建商簽訂合建契約的注意事項；合建契約之各方均應注意契約糾紛的避免與預防等。

《危老都更重建權益保障手冊》由台北市危老重建工作站內湖AIT站、21世紀不動產內湖AIT店捐印。欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，寄至「台北市內湖區成功路四段191-1號 內湖AIT工作站」。

▼《危老都更重建權益保障手冊》，幫你解說老屋重建應有的認識及相關事項，歡迎回郵索書。