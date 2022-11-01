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丁允恭性騷案二審判更重　法官性侵被河蟹？游毓蘭質疑看人辦案

▲▼總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統府發言人丁允恭性騷擾案二審判更重。（圖／記者李毓康攝）

記者陳以昇／新北報導

司法院懲戒法院日前針對前總統府發言人丁允恭性騷擾案，做出二審判決撤職並停止任用3年；但對於曾涉性侵前妻的高等法院紀姓法官，警政司法單位卻未追究，立委游毓蘭在出席立法院司法及法制委員會也提出質疑，家事法庭也認為「應非子虛」，為何檢警未對該案進行調查並做出懲處。

上個月（10月）28日，前總統府發言人丁允恭因在擔任高雄市府新聞局長期間，在辦公室與何姓女記者「連結」，爆發桃色風波，2022年初，監委投票通過彈劾丁允恭，其中一項重要指控，就是認為丁男故意在臉書公開跟何女的合照，造成何女後續工作困擾與感受冒犯，應該構成性騷擾。

懲戒法院在2021年3月24日一審判決丁允恭撤職並停止任用2年，但不認定丁男構成性騷擾。若一審判決就此確定，丁男有機會在2023年期滿復出政壇，但監委上訴仍要求追究丁男性騷何女的違失。上個月（10月）28日懲戒法院二審改判撤職並停止任用3年。

▼立委游毓蘭質疑司法院、法務部及警政署都看人辦案。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼立委游毓蘭質詢法務部及警政署 。（圖／記者陳以昇翻攝）

相較於丁案，任職高等法院紀姓法官曾在與前妻離婚後，侵入前妻屋內對她性侵，司法單位卻毫無作為。當時法官前妻還到北市振興醫院驗傷，後來為了紀男仕途才沒有聲張，民事承審法官還傳前妻莊姓友人作證，她證稱「那天早上她打給我，然後跟我說她被性侵了」，事後紀男為了彌補，還將房、車交予她使用，承審法官認為性侵一事「應非子虛」。

立委游毓蘭上個月（10月）3日，出席立法院司法及法制委員會時，質疑司法單位官官相護無作為，拿出紀姓法官民事訴訟判決書，內容中承審法官已經認定紀男性侵行為「應非子虛」，為何沒有進行調查作出懲處。

當時司法院副秘書長黃麟倫回覆游毓蘭質問表示，法官在審理案件發現犯罪行為時，就要依職權告發，如果有接到檢舉函，不可能將檢舉案擺著不去處理。法務部長蔡清祥也說，性侵案的偵辦為避免當事人受二次傷害，基於保護當事人的權益， 就算案件是在偵查中，也不可能對外說明，游毓蘭再質問，妨害性自主是公訴罪，檢察官卻沒有依職權調查，也質問警政署辦案是看顏色、看職務、還是看人辦案，要求3個司法單位提出詳細書面說明。

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