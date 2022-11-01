男無照又酒駕！連撞4汽機車+300萬的「牛魔王」　恐賠到脫褲

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子沒有駕照，酒後竟向朋友借車外出，1日凌晨1點多行經中正一路時，突然失控撞上停放在路邊的2台機車跟3台汽車，受害汽車其中一輛是市值300萬，有「牛魔王」之稱的豐田GR SUPRA，肇事男酒測值達0.47 MG/L被警方依公共危險罪移送法辦，其友人及受害車主們也將向他求償。

▲無照男酒駕撞上「牛魔王」的瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，被撞的「牛魔王」原本是車主以250萬購入，後來加上改裝套件，總價來到約300萬，沒想到停放在自家門口突然被撞，車主睡眼惺忪出門查看，見愛車尾幾乎被撞爛，他當場驚醒。

▲牛魔王的車主看到愛車慘狀心都碎了。（圖／記者陳雕文翻攝）

闖禍的21歲黃姓男子毫髮無傷，但不知該如何是好只能站在原地，警方獲報到場聞到黃男一身酒味，立刻進行呼氣檢測，酒測值達0.47 MG/L，隨即將他移送法辦，另無照駕駛的違規行為亦一併舉發。

無照黃男酒後向朋友借車外出奔馳，這下除了面對官司，還要被友人、受害車主們的高額求償，下場相當慘。

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▼男子酒測值達0.47 MG/L，除了被依公共危險罪移送，還要面對高額賠償。（圖／記者陳雕文翻攝）