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4煞討債痛毆...他想逃被抓回繼續打！倒地昏迷送醫不治

▲桃園市簡姓男子今年6月間向曾姓男子索討債務，還找來2名陳姓男子與蘇姓男子助陣，雙方起爭執相互鬥毆，曾男遭痛毆倒地，送醫急救後仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市簡姓男子今年6月間向曾姓男子索討債務，還找來2名陳姓男子與蘇姓男子助陣，雙方起爭執相互鬥毆，曾男遭痛毆倒地，送醫急救後仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子今年6月間前往桃園區向曾姓男子住處討債，簡男為壯大聲勢還電請2名陳姓男子與蘇姓男子共4人討債，但雙方一言不和起爭執，將曾男控制行動後圍毆，其中陳男先揮拳將曾痛毆倒地，其餘3人上前壓制，曾男掙脫後向一樓逃去，又被抓回到屋內痛毆倒地昏迷，送醫急救後翌日仍宣告不治；檢方偵結依傷害致死、剝奪他人行動自由等罪嫌將簡男等4人起訴。

檢警調查，45歲的簡姓男子曾有違反槍砲彈藥、妨害自由等前科，於今年6月6日上午11時許受綽號「獨眼」、「志龍」姓名不詳男子之命向住在桃園區曾姓男子索討債務，簡到場後表明來意，但曾住處適有另外3名友人到訪，雙方因對債務內容有所爭執，簡男隨即打電話找來2名陳姓男子、蘇姓男子到場助陣。

簡男等人控制曾男行動後，在曾住處2樓由陳姓男子向曾頭部揮拳，曾男往後傾倒至床上，其餘3人上前壓制曾男，曾受到驚嚇掙脫後逃往一樓，但又被陳姓男子等人拉住拖回屋內，隨即被4人痛毆並拘禁在屋內，並對曾逼討債務，過程中，曾男突然喘不過氣且頭部有外傷倒地昏迷，簡男見狀趕緊找來救護車送往部立桃園醫院急救，未料仍於翌日上午9時許因頭部外傷造成嚴重腦損傷及施用安非他命過量中毒不治死亡。

檢警偵訊時，簡男等4人坦承犯行，但否認並無要致曾男於死地之犯意，且見被害人倒地還急忙叫救護車送醫急救；檢察官審酌簡男等4人剝奪被害人行動自由與傷害被害人之目的，旨在威逼被害人承認與清償債務，偵結依過失傷害致死、剝奪他人行動自由等罪嫌將簡男等4人提起公訴。

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