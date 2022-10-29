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正妹警花照片遭盜用「投身股海」　本尊現身疾呼：不要被騙啦！

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局青溪派出所正妹女警莊雅婷，日前連續接獲同事與親友電話查詢，質疑她為夫辭去警職轉戰股海，莊女趕緊查看才發現照片遭盜用，今（29）日緊急澄清，照片是她為民服務工作績優媒體報導的照片慘遭詐團盜用，除已向市刑大報案提告外，也呼籲民眾不要誤點詐團LINE，以免受騙上當。

▲桃園警分局莊姓正妹女警照片日前遭盜用，聲稱為夫辭職轉戰股海，誘騙不知情股民加賴騙取個資等，本尊今天現身疾呼不要受騙了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局莊姓正妹女警照片日前遭盜用，聲稱為夫辭職轉戰股海，誘騙不知情股民加賴騙取個資等，本尊今天現身疾呼不要受騙了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方出示詐騙廣告內容，莊姓正妹本尊也現身照片遭盜用，籲請民眾不要受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方出示詐騙廣告內容，莊姓正妹本尊也現身照片遭盜用，籲請民眾不要受騙上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

目前仍小姑獨處的莊雅婷服務於桃園警分局青溪派出所，日前陸續接獲同事與親友查詢電話，聲稱網路廣告聲稱她請辭警職轉戰股海，放棄8萬月薪主要原因是有個好吃懶做的老公，還有2名不到8歲小孩，被鉅額房貸壓得喘不過氣，所以選擇到股市賺錢，短短一年已賺進千萬元第一桶金。

▲桃園警分局莊姓正妹女警目前在青溪派出所服務，每天正常上下班服勤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局莊姓正妹女警目前在青溪派出所服務，每天正常上下班服勤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

莊女今天本尊現身，言明自己未婚，詐騙廣告指稱她姓林還辭去警職，甚至說她育有兩子，全都是胡編亂造謊言，詐騙集團盜取照片刊登一頁式廣告，民眾若誤信點開頁面，會連結至詐騙集團的LINE群組，詐團再以股市投資等藉口詐騙被害人個資與財物，千萬不能相信這些詐騙廣告，除向市刑大報案提告外，也呼籲民眾不要相信詐團不實廣告。

▲桃園市警局刑大將莊姓正妹女照片遭盜用案例製作成此案例作為反詐騙宣導題材，提醒民眾不要受騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑大將莊姓正妹女照片遭盜用案例製作成此案例作為反詐騙宣導題材，提醒民眾不要受騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局呼籲，民眾投資應循正常管道，切勿相信不實詐騙廣告，以免成為詐騙受害人。若發現自己照片遭盜用，並於某網站或社交軟體刊登或申辦假帳號，例如：臉書、LINE或IG等等，可以這樣作：
一、請先查看有無檢舉功能，並使用該網站或該社交軟體檢舉功能提出檢舉。
二、就近向轄區派出所報案，以維護自身權益。

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