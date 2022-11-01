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台積電落腳龍潭成藍綠攻防戰　鄭運鵬：別什麼事都當成選舉議題

▲針對藍營指台積電落腳龍潭是政治議題。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（1）日指出，桃園的進步就是台灣的進步，希望在野黨選舉不需要什麼事情都看成選舉議題。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲針對藍營指台積電落腳龍潭是政治議題，鄭運鵬希望在野黨選舉不需要什麼事情都看成選舉議題。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

台積電外傳將落腳桃園龍潭，藍綠對此都展開攻防戰。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（1）日受訪時表示：「張善政大概對這個產業不是很瞭解，他已經離開一段時間，他把所有事情都看成是選舉；桃園的進步就是台灣的進步，我希望在野黨不需要選到什麼事情都看成選舉的議題，相信台積電落腳桃園，市民都很樂觀其成。」

鄭運鵬今天上午大園區冒雨車隊掃街，立委劉世芳也陪同車隊遊行拜票，針對藍營張善政先生說，台積電落腳龍潭這個議題是否別具用心？鄭運鵬指出，台積電與所有廠商投資都不會因為選舉耽誤或提前，台積電來桃園我們市政府合作研究，經過不只一年，因為去年的公投大潭的第三接收站確定可以進行後，桃園市政府的合作才能展開，包括用水、用電與聯外交通部分，都不可能一觸可及，所以過去一年多以來我們是用愚公移山精神，慢慢的把這個條件來做好，園區必須要擴大，台積電與其他護國群山產業才可能進駐到桃園。

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（1）日質疑對手張善政對這個產業不是很瞭解，把桃園貶得一文不值。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（1）日質疑對手張善政對這個產業不是很瞭解，把桃園貶得一文不值。（圖／鄭運鵬競辦提供）

鄭運鵬認為，張善政先生大概對這個產業不是很瞭解，他已經離開一段時間了，他把所有事情都看成是選舉議題，其實選舉味最重的就是張善政先生，跟四年前與韓國瑜在高雄選舉一模一樣，相信劉世芳委員也感同身受，那時候把高雄講得一文不值，現在把桃園貶得一文不值，我認為對桃園都沒有幫助。

鄭運鵬強調，張善政先生應該可以合理地去推論台積電，不需要為選舉來去做佈局，現在全世界晶圓代工產業競爭很快，包括三星也想要超越台積電，包括美國也想要有自主製造的能力，所以台積電的腳步他是必須要追著政府走，政府也必須要做護國群山的靠山，這一點上面在野黨不用吃醋，桃園的進步就是台灣的進步，就是大家的進步，希望在野黨選舉不需要選到什麼事情都看成選舉的議題，相信台積電落腳桃園，市民都很樂觀其成。但我向大家保證，台積電一旦決定了，腳步是非常快的，對桃園的發展與所有晶圓產業上中下游的整合是指日可待的。

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