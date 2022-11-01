台中街道出現「看板大戰」強打盧秀燕　藍：反而讓新北議員撿到槍

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華翻攝）



記者陶本和／台北報導

距離投票日剩最後20多天，近來台中市街道上演「看板大戰」，民進黨市議員候選人紛紛掛上「盧秀燕拖延捷運藍線」、「盧秀燕民調低」等廣告看板，在選戰攻防上，也聚焦在盧秀燕對捷運藍線沒有作為。對此，藍營選戰幕僚笑著說，此風向一帶，反而讓新北市候選人剛好順著風向「草船借箭」。

藍營選戰幕僚表示，對於綠營近來在台中選戰，將火力集中在強攻盧秀燕，且著力於捷運藍線有所謂延宕的指控，不過從結果來看，這反而是在幫助新北選情，最近新北市議員候選人，包含林鼎超、葉元之、江怡臻、黃心華、蕭敬嚴、林金結、呂家愷、吳訓孝，以及立委洪孟楷、台中市黨部發言人涂力旋和羅智強等人，在臉書上發起「圖卡戰」反擊，火力強打民進黨新北市長候選人林佳龍。

根據圖卡的內容，多是強攻林佳龍在擔任台中市長時期，以及擔任交通部長時期進行檢討，他們質疑林佳龍時期的藍線更改路線有圖利之嫌，在擔任交通部長時期捷運藍線機廠遷址，六度與盧秀燕市府協商破局，龜速審查拖延一年半，一直到11月才要開第一次大會審查。

對此，藍營地方人士表示，同樣一年半的時間，高雄的黃線已經交通部函轉行政院，但台中藍線卻遭到無視，捷運藍線今年9月通過中央環評審查，綜合規劃送交通部一年半，中央遲遲不願召開大會實質審查，停留在幕僚單位文書往返，如今卻把藍線延宕歸咎在盧秀燕身上。

「把台中市民當白癡耍？」藍營地方人士苦笑著說，把台中市搞得如此殘破，如今民進黨還推派林佳龍選新北市長，根本是想把新北市民推向深淵。

另一方面，林佳龍陣營最近也針對社宅政策猛打侯友宜市府，藍營地方人士觀察，這同樣遭到反擊，林佳龍挨批在擔任台中市長任內大開賤賣社宅用地的前例、卸任前只完工401戶社宅的成績。

藍營選戰幕僚說，民進黨陣營最近針對盧秀燕的「看板大戰」，從成效來看，反而讓新北市的藍營候選人們「撿到槍」，凡是跟林佳龍時期有關的台中相關議題，都成為新北藍選戰的最佳題庫，自己把彈藥送上門。

▼藍營新北市議員候選人反擊綠營的看板大戰。（圖／藍營候選人臉書）

