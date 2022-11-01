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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汐東線為何20年沒蓋？　侯友宜比照首爾打造10萬人3座車站

記者李芸樺／台北報導

新北市長侯友宜接受ETtoday《欣儀最政點》節目訪問，被問到為何民意支持度這麼高，他認為是他做了別人不敢做的事，而除了過去翻轉五股垃圾山變夏綠地，近期開發50年不變的塭仔圳重劃區，他說他打造新北三大軸心，比照東京、首爾讓每10萬人就有3座車站。

侯友宜表示，他是用以較宏觀的角度在看新北，因此他定位新北市是北台灣(桃竹北北基)1千萬人口的中心，這個中心要有三大軸心，包括新板特區、三重第二行政中心和新泰塭仔圳(包含富都心)。

而他現在已在施作的3環6線軌道建設，到2030年能達到121站，比照東京、首爾打造每10萬市民有3座車站的便利。

主持人王欣儀問到，街訪民眾抱怨新北有待改善的就是交通，而板橋歡樂耶誕城周遭易有塞車噩夢，日前尼莎颱風的大雨也淋出汐止人的怨氣，市長覺得有什麼更方便的交通？

侯友宜表示，歡樂耶誕城被譽為全球50大最受歡迎耶誕節活動，11/11開幕，因為今年打造8條燈飾隧道，打造北極光和雪白之城，屆時一定很多人，但他會派更多警力，維護安全和疏導交通，但也希望民眾要搭大眾運輸到場，配合市府規劃的交通動線，定能緩解塞車之苦。

至於汐東線(原汐止民生線)喊了20年還沒蓋，交通部長王國材近期也表示得等到明年第四季才有機會動工，侯友宜表示，規劃期間路線因基隆捷運而有所調整，但相關配套市府都準備好了，就等中央盡速核定動工。▲▼ 侯友宜談新北建設。（圖／記者李芸樺攝）

▲侯友宜談新北建設。（圖／欣儀最政點）

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