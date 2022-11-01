蔡英文連三周力挺鄭運鵬！朱立倫今繃緊神經　橫掃桃園6區替新人站台

▲朱立倫出席桃園區張碩芳競選總部。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文上周六（10月29日）第五度到桃園，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，同時也是副總統賴清德一周內二度到桃園輔選，就是為打破藍綠在桃園選情膠著的情況。國民黨主席朱立倫也不甘示弱，今（1）日也到桃園跑透透，2個半小時內狂掃6個點，跨越桃園 、龜山、蘆竹、八德及中壢區，為新生代的議員候選人站台。

九合一選戰倒數，國民黨重兵集結北台灣，相較於黨內評估台北市候選人蔣萬安選情日漸穩定，黨主席朱立倫的故鄉桃園身為一級戰區，藍綠情勢依舊詭譎，民進黨候選人鄭運鵬擺脫林智堅論文門換將的影響，民調有所好轉，不時領先國民黨候選人張善政，讓國民黨不敢掉以輕心。

朱立倫今上午行程滿檔，至桃園替謝克洋、張碩芳、錢龍、林明義、孫韻璇及張碩芬輔選，朱表示，這次國民黨在全台灣提名很多優秀青年，「市長、議員都要選好的才能相輔相成」，向鄉親請託給國民黨年輕人1個機會；市議員褚春來也說，國民黨近年來人才有斷層，這次有這麼多年輕人願接棒是國民黨的福氣。

朱立倫指出，要選好的市長也要選出優秀的議員，這樣桃園才會興旺，實施民主正義需要一代比一代還強，這次國民黨在全台灣提名很多優秀青年，其中蘆竹區提名市議員候選人錢龍，更讚錢龍雖然只有31歲，卻已是2個孩子的爸，更曾在褚春來團隊裡服務，經手過大大小小的陳情案件。朱立倫還回憶，蘆竹南崁地區在民國90年初時旁邊都還是農地，後來才一棟棟蓋起來，這20幾年的改變自己都看在眼裡，時至今日桃園已變成最多人移入的城市。