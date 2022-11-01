鄭運鵬打護國神山牌！台積電1奈米傳桃園設廠　朱立倫：等定案再說

▲朱立倫出席中壢謝克洋競選總部。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出台積電1奈米廠傳將落腳桃園，桃園市長鄭文燦昨感謝民進黨桃園市長候選人鄭運鵬協助，鄭運鵬也說自己愚公移山找來護國神山。對此，國民黨主席朱立倫今（1）日表示，看到台積電說有可能，還是要先等定案再說，自己當過16年的地方首長，每一個公司都會跟你說有可能，而桃園市長候選人張善政為科技出生，在他領導下必能充滿願景。

朱立倫今上午行程滿檔，至桃園替謝克洋、張碩芳、錢龍、林明義、孫韻璇及張碩芬輔選，朱表示，國民黨此次在全台提名多位優秀年輕新世代，每位都年輕有戰力及活力，而且敢衝敢說敢做，相信是最好的民意代表，民主社會要培養更多新生代。

至於鄭運鵬及鄭文燦昨說，台積電1奈米廠將落腳桃園市龍潭科學園區，彼此互說對方有功；朱指出，台積電說有可能，但自己當過16年的地方首長，每個公司都會跟你說的有可能，因此先等定案再說。

朱立倫表示，桃園必須將環境條件、基礎建設準備好，才能夠吸引更多的投資，而國民黨推出的張善政是科技部長出身、科技界出身，是世界級最大企業出身，在他領導之下桃園市會充滿願景、充滿未來，更多高科技廠商會進駐桃園。