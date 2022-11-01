她轟民進黨「北北基桃」候選人各懷鬼胎！　讚國民黨：敢打團體戰

記者詹宜庭／台北報導

國民黨「北北基桃」市長候選人30日首次合體，對於是否會有外溢效應，游淑慧31日表示，「北北基桃」四位市長候選人排出來的陣仗，對比民進黨是較正派、專業、力量的。她痛批，「民進黨的『北北基桃』候選人各懷鬼胎，鄭運鵬選假的，一天到晚在那邊斗篷來斗篷去；林佳龍心不甘情不願被丟到新北選舉；陳時中選得有氣無力；蔡適應連林右昌都不知道要不要支持他。」

游淑慧31日在「董事長開講」節目中表示，她很久之前就建議新北市長侯友宜與國民黨台北市長候選人蔣萬安要聯合「北北基桃」打連線作戰，像蔣萬安造勢活動中「北北基桃」四位市長候選人排出來的陣仗，對比民進黨較正派、專業、力量的，「你看民進黨『北北基桃』那四個敢不敢站在一起？他們四個各懷鬼胎，鄭運鵬選假的，一天到晚在那邊斗篷來斗篷去；林佳龍心不甘情不願被丟到新北選舉；陳時中選得有氣無力；蔡適應連林右昌都不知道要不要支持他。」

「國民黨『北北基桃』四位市長候選人是敢站在一起打團體戰的。」游淑慧強調，這24年來「北北基桃」已經形成北台生活圈，不管是颱風天要不要放假，或是捷運路網等，都是這四個縣市來回移動，因此這四個縣市的首長本來就應該合作。

至於侯友宜說，新北市跟台北市要開雙北會議，跟桃園、基隆也各開一個會議，因為大家不願意一起談。游淑慧認為，「北北基桃」四個首長是可以在同個群組內討論，颱風天要不要一起宣布放假、基隆的捷運要經過新北到台北，要不要一起討論從哪裡開工，錢要怎麼分攤；然而，現在市長之間需要三個群組討論，變成「你跟我好、我跟你好，但大家都不好」，這對區域治理而言是不好的。

侯友宜30日出席「台北隊集合」市民基地啟用大會時透露，他對韓國梨泰院事件感到非常難過，回想到這幾年，他在第一線打仗，不管是四人一小隊、十人一隊，他都非常要求一定要有向心力。他說，擔任市長時，對防災、防疫他都有很多的感觸，他期待未來大台北在互相溝通重大災難時，四人可以不用打電話，用非常快速的反應機制，透過視訊、line群組，互相支援，一起守護大台北安全。