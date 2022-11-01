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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬愚公移山！找來護國神山做市民的靠③

▲▼桃園,鄭運鵬,台積電,2022九合一大選,2022桃園市長。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

▲桃園市長候選人鄭運鵬表示，自己會秉持愚公移山精神，除了讓護國神山台積電落腳桃園，也會在其他產業全力以赴。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

昨（10/31）媒體報導，台積電將啟動先導計畫，不僅投資要落腳桃園，而且是最突破、最先進的兩奈米以下製程。這一年多來，有如愚公移山，鄭運鵬表示，「我們終於讓護國神山成功地來到桃園」。

鄭運鵬分享，「事實上，在整個投資案的過程中，我大約在一年前先請教國科會吳政忠主委，探詢相關可能性後，就跟鄭文燦市長率領的市府齊心協力，市府負責在地的各種招商協助，我則是扛起向蔡英文Tsai Ing-wen總統、蘇貞昌院長報告說明的任務，隨後串聯包括國科會、經濟部等部會，從園區擴建到水電協助等各項可能規劃，務必要協助護國神山能夠因為投資桃園，而繼續保持領先。」

這項工作已經籌備許久，很多民眾好奇鄭運鵬在去年底四大公投時，為什麼站在最前線辯護，他表示，「除了我一直認為這是正確的國家基礎建設外，更是因為我知道，有一天桃園會需要大潭電廠提供更充沛的電力，讓桃園的半導體聚落更完整先進。所以公投這仗我們一定要守住，桃園才有繼續迎來台積電的機會。」

鄭運鵬表示自己是工程背景，「很多朋友在相關領域服務，我很了解當新竹飽和後的用地需求，考量地緣關係，成家立業的高階研發工程師，除了新竹，來桃園最適合。而且台積電在龍潭園區已經有2個先進封測廠，整個桃竹竹科技廊帶，從設備、化學材料、IC設計到晶圓製造、封裝測試及載板等等，可以說是全世界最完整的聚落。」

鄭運鵬的看法是，龍科再擴大，將是未來台積電持續維持頂尖的關鍵場域。桃園目前就擁有護國群山產業鏈的上游和下游企業群，擁有絕對的服務優勢，台積電投資案不只是地方大事，也是台灣繼續在世界保持領先的關鍵。

過去鄭運鵬在立法院串接中央地方，他表示未來會在桃園市政府繼續推動。「不管是單一窗口，全程服務的招商服務，或是成立半導體學院培育更多人才的基本條件，從台積電到大大小小的產業，運鵬一定全力以赴，讓我們桃園成為產業投資的最佳選擇。」

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