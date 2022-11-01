緊咬鄭運鵬賺人民幣「挺服貿」　國民黨嗆投機政客：林飛帆挺得下去？

▲再揭鄭運鵬挺兩岸服貿證據，國民黨問林飛帆「還挺得下去嗎？」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1）日召開「鄭運鵬為賺大陸國企人民幣『挺服貿』，這樣的人林飛帆還能挺下去嗎？」記者會，質疑民進黨副秘書長林飛帆為了阻擋服貿，曾說「對中國卑躬屈膝的時代已結束」，但民進黨桃園市長候選人鄭運鵬嘴上抗中保台，實際挺「服貿」、認同「中國台灣」，對於這樣投機的政客，「林飛帆挺得下去嗎？」

有關到中國申請專利的問題，鄭運鵬指稱台灣非PCT會員，申請專利保護只能透過中國，但桃園市議員候選人凌濤表示，申請專利有三途徑，首先，透過中國知識產權局進入國際階段，台灣申請人透過中國國家知識產權局（SIPO）提出 PCT 案申請，申請人之國籍必須敘明為「中國台灣」。第二，以台商的中國大陸分公司作為申請人，若台灣申請人於中國設有分公司，則可以該分公司作為法人申請人，其國籍即為「中國」。第三，以 PCT 其他會員國之國民或居民作為申請人：申請人在其他國家設有分公司，如該國為 PCT會員國，例如美國，則申請人亦可直接向該國之專利主管機關提交國際申請案。

凌濤強調，鄭運鵬寧願在台北市南京東路一段設立空殼公司，到中國大陸申請專利，也不願意在其他國家設立分公司來申請，明顯就是採用最便利的方式，以最快速度取得中國大陸專利，連寫自己的國籍是中國台灣都沒有關係，有其他的途徑申請或可以獲得其他國家專利保護等方式，但鄭運鵬都不用，一心只想賺人民幣。

此外，2014年反對服貿運動時，林飛帆為了阻擋服貿，曾說「對中國卑躬屈膝的時代已結束」，但凌濤表示，鄭運鵬嘴上抗中保台，實際挺「服貿」、認同「中國台灣」，對於這樣投機的政客，林飛帆挺得下去嗎？凌濤舉出具體事證指出，2010年6月兩岸簽訂ECFA之前，鄭運鵬已經具體挺服貿，根據2010年2月4日媒體報導，「鄭運鵬跟中國三大電信會面稱：兩岸服貿大勢所趨」內容，鷗業新媒體董事長鄭運鵬日期前往內地與中國三大電信業者會面，認為兩岸的商業模式應由製造業轉為服務業，因此決定積極開發海外市場。希望明年第二屆「Oh!Ya答鈴廣告大賞」能見到台、中、港三地角逐作品。

凌濤強調，當年度2月鄭運鵬就已經支持兩岸服貿，成為兩岸服貿的先驅者，最反對服貿的林飛帆對鄭運鵬的說詞未置一辭，難道不用去檢驗、挑戰鄭運鵬當時積極推動兩岸服貿的說法嗎？

對於民進黨的雙標，國民黨發言人江怡臻說表示，當台灣藝人表態挺新疆棉時，行政院長蘇貞昌曾說，「有些人為自己利益不知輕重」，換言之，蘇貞昌認為不能因自己的商業利益，做如同鄭運鵬所做的事情。林飛帆也曾說過，「政治歸政治、經濟歸經濟」在中國並不存在，顯然以林飛帆的角度，對岸的經濟無法跟政治分開。

最後，凌濤強調，鄭運鵬毫無迴避的空間，必須說清楚包括與中國三大國企的關係、專利註名為中國台灣、在北市南京東路設定紙上空殼公司的財產、早就擔任兩岸服貿先驅者等質疑，他表示，如果鄭運鵬一失業都可以到中國大陸大賺人民幣，桃園市民如何能放心？鄭運鵬未來可能為了自己的政治利益而出賣桃園、出賣台灣，鄭運鵬必須出面說清楚、講明白。