綠批垃圾電漿試驗計畫致南投市飄臭　環保局駁：不實指控

▲南投市夜間傳臭味，南投縣環保局澄清強調絕非源自電漿處理垃圾試辦計畫。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣垃圾無處去化、大量堆置問題難解，南投市民眾先前群起在地方社群上抱怨，在漳和里及體育場一帶晚上都會飄出令人難耐的垃圾臭味，民進黨籍縣議員候選人曾琮愷等人質疑，縣府將「試辦家戶垃圾去化試驗計畫」標案交給毫無經驗的廠商是主因；南投縣環保局今天公開澄清，該試驗計畫執行時間與垃圾臭味溢散時間不符，籲候選人莫再做不實指控。

曾琮愷於9月底曾偕同南投縣長候選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡、縣議員候選人沈夙崢，指「111年南投縣家戶垃圾去化試驗計劃」得標的「高創環能有限公司」，既無垃圾處理經驗，也沒得標過其他縣市政府標案，質疑縣府為何會把動見觀瞻的垃圾處理問題交給該公司。

▲綠營南投縣議員候選人曾琮愷（左）指控縣政府垃圾去化標案問題多，造成南投市區鎮日臭氣沖天。（圖／資料照片，蔡培慧競選總部提供）

綠營當時表示，根據專家提供的相關資訊，該廠商採用的「AI恆溫高溫裂解裝置」技術有延伸污染物處理、能源效率和處理效能低落等問題，有可能就是造成南投市區臭味四溢的原因；但縣長林明溱、立委許淑華卻誇大宣傳該計畫成效卓著，結果南投市晚上還是臭氣沖天，根本是以「垃圾謊言」欺騙縣民，讓民眾萬般無奈又投訴無門。

▲林明溱8月時現場視察南投市垃圾去化試驗計畫成果。（圖／翻攝「南投縣長林明溱」臉書粉專，下同）

縣府環保局長李易書今天召開記者會，砲轟曾琮愷多次不實指摘環保局相關業務執行，更誣指南投市夜間臭味頻傳，是導因於垃圾電漿試驗計畫；但目前該試辦計畫執行時間為早上9點到下午5點，民眾反映的晚間臭味，為清潔隊上方垃圾堆置區所傳出，與試燒計畫無關。

環保局指出，縣府為解決南投縣長達20年的垃圾問題，規劃最新科技與最低污染的綠能處理中心，無奈遭民眾抗爭而停止，改為規畫南投市試燒垃圾計畫，也將持續協調其他縣市提高本縣的垃圾處理量，並加強掩埋區環境維護與消毒工作，盡力確保民眾不要再聞到異味。

李易書強調，環保局也一切依法辦理該試驗計畫、歡迎民眾檢視，期盼公職候選人提出實際建設政見來說服民眾，不要再散布不實消息並加以指控，打壓辛苦工作的環保局同仁，抹煞他們對環保工作的付出。