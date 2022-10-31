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雲嘉南老福機構轉型長照法人首例　供45住宿及28失智症日間照顧

▲▼ 開雲嘉南老福機構轉型長照法人首例國泰綜合長照機構開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 開雲嘉南老福機構轉型長照法人首例國泰綜合長照機構開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雲嘉南首間成功由老福機構成功轉型為長照法人的嘉義市「振興長照社團法人附設私立國泰綜合長照機構」於今(31)日開幕，提供住宿式長照服務及失智長者的日間照顧。小而美的精品飯店式氛圍，加上富有田野樂趣的開心農場，營造出休閒的度假氛圍。開幕典禮在工作人員與機構長者自組的合唱團獻唱中揭開序幕，並由嘉義市副市長陳淑慧代表黃敏惠市長出席。

▲▼ 開雲嘉南老福機構轉型長照法人首例國泰綜合長照機構開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

陳淑慧副市長表示，人口老化是全球共同面臨的嚴峻考驗，本市截至111年9月老年人口比率已佔全市人口17.48%達高齡社會標準，建立健全的長期照顧體系是當務之急，「振興長照社團法人附設私立國泰綜合長照機構」是雲嘉南第一間由老福機構轉型為長照機構的典範，期待未來能有更多機構一同加入長照行列，協助讓更多有長照需求的長者，能夠在自己熟悉、安心的社區獲得完整的照顧，實現在地安老目標。市府也將繼續努力，盤點各地可利用的空間，讓長照據點更綿密、各項服務更到位。

▲▼ 開雲嘉南老福機構轉型長照法人首例國泰綜合長照機構開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

振興長照社團法人董事長李淑儀表示，振興長照社團法人附設國泰綜合長照機構的前身是國泰老人長期照護中心，2018年由仁德醫療照護體系接手經營後，重新打造內部環境，並導入各式現代科技設備，例如跌倒偵測、離床偵測、生理趨勢監測、電子圍籬、行動醫療、遠距醫療等等，一方面減輕工作人員負擔，同時也持續提升照護品質。今(2022)年成為嘉義市第一家從老人福利機構成功轉型為長照社團法人的綜合式機構，可提供45人的住宿式長照服務，以及28人的失智症日間照顧。

▲▼ 開雲嘉南老福機構轉型長照法人首例國泰綜合長照機構開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

國泰綜合長照機構位於嘉義市育人路，離嘉義市中心5分鐘車程，周遭放眼望去盡是田園風光，一片綠意讓人身心舒暢，整體空間開闊，處處皆為無障礙設計；營造「離塵不離城」，適合養生、養老的好所在。

嘉義市政府表示，嘉義市面對高齡的各種考驗，積極思考被照顧者與照顧者的需求，因此持續推動各項長期照顧政策豐富民眾的長照需求，期望達成「健康老化，在地安老」的目標。民眾若有長照需求可向本市長期照顧管理中心提出詢問或電洽05-2336889、1966由專人為您服務。

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