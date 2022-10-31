▲高捷黃線機廠動土了！目標2028年完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（31）日上午偕同行政院副院長沈榮津，出席高雄捷運黃線機廠統包工程動土祈福典禮，宣布捷運黃線開始起跑，期盼在最短時間加速工程腳步，於2028年如期如質完工，同時進行周邊聯合開發，擴大公共投資及招商引資。另外，他也預告，林園線順利的話，在今年底或者明年初也會動工，強調工程就是要拚、要很努力。

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▲▼捷運黃線是高雄市綠色交通非常重要的一環，將與捷運紅橘線、輕軌、台鐵，形成格狀路網；服務人口涵蓋6個行政區達116萬人。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，捷運黃線是高雄市綠色交通非常重要的一環，將與捷運紅橘線、輕軌、台鐵，形成格狀路網；服務人口涵蓋6個行政區達116萬人，並串起高雄2個行政中心、3所大學、7所高中、3所醫院，以及文化中心、衛武營、亞洲新灣區等各大的生活圈，對於高雄整體捷運路網，捷運黃線是重中之重。

高雄捷運黃線整體路線為一倒Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，區域人口達116萬人，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。路線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、一座高架車站及機廠一座。

▲高捷黃線機廠動土了！2028年完工，陳其邁再曝林園線動工時間。（圖／記者賴文萱翻攝）

捷運黃線總經費約1,440億，陳其邁也感謝中央補助約833億，地方負擔600億。在整個財政的規劃，由林欽榮副市長組成捷運財政規劃小組，從O4、建軍站等，目前都已經先進行開發，聯合開發的財源，未來也會作為捷運興建的預算收入，一方面帶動地方發展，二方面讓捷運的興建，也能夠隨著四線齊發，在興建的過程裡面更加順利。

▲捷運黃線總經費約1,440億，整個財政的規劃，由林欽榮副市長組成捷運財政規劃小組。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，陳其邁也預告，捷運小港林園延伸線從綜合規劃到環境影響評估，到基本設計報編、細部設計，由林欽榮副市長親自領軍，率各局處與中央做密切的合作溝通，並針對審查意見加以回應改善，在1年10個月依序完成可行性研究、環評審查及綜合規畫等作業，並獲行政院核定，為台灣有史以來捷運興建速度最快的紀錄。

陳其邁表示，如果順利的話，在今年底或者是在明年初，林園線也會動工，他強調這個就是要拚，工程就是要很努力，才能夠很及時地跟團隊合作。