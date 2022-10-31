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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲餐會閃避白狼　王世堅批「枵鬼假細膩」：把黑道當尿壺用完即丟

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲30日晚間與台北市長候選人黃珊珊出席「全民計程車」30周年感恩餐會，「白狼」張安樂也在該場活動中，但只見柯文哲未與對方互動，後來到場的新北市長侯友宜也與張安樂無接觸。民進黨台北市議員王世堅認為，柯文哲「枵鬼假細膩」，把黑道當尿壺，需要時用、用完即丟。

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

針對柯文哲、黃珊珊於感恩餐會時遇到張安樂，但柯文哲卻未與對方互動一事，王世堅31日中午受訪時表示，「柯市長大人真機靈！」前陣子合體無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦時被批評，但張安樂明明就是柯文哲的「天菜」，柯文哲卻故意視而不見，這叫「枵鬼假細膩」（意指表裡不一的人）。

王世堅指出，柯文哲對於黑道的籠絡不只1、2次，但選舉期間為了民眾黨選情，所以暫時避而不見，例如張安樂在台北車站舉辦中共國慶升旗典禮，柯文哲劃定一大區塊給張安樂使用，甚至在西門圓環也有五星旗插旗，柯文哲「枵鬼假細膩」，私底下跟這些道上人士有相當多接觸與默契。

▲▼柯文哲、黃珊珊出席全民計程車30週年感恩餐會 。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲、黃珊珊出席全民計程車30週年感恩餐會 。（圖／民眾黨提供）

被問到侯友宜看到張安樂就離場是否比較聰明？王世堅笑說，侯友宜是高階警官出身，即便打招呼、使眼神都不對，黑白本來就不該合流，在那樣的場合即便巧遇也應拂袖而去，「只是我覺得很奇怪啦！昨天那樣的場域，他們大概多少都會知道白狼或黑道人士會去，民進黨公職都無人參加，因為都大概知悉是什麼樣的場景，能免則免，能避開就避開。」

王世堅認為，要避開就像民進黨公職一樣完全不到場，否則選舉期間為了掩人耳目、刻意做區隔，這樣反而對對方不公平，質疑怎麼在這時候故意避開，「對江湖人士、黑道，不要把他們當作尿壺，部分特定經營選票的人士，就是將黑道江湖人士當尿壺，需要時用、用完即丟，這是不對的。」

媒體追問，是否代表柯文哲將張安樂當「尿壺」？王世堅笑說，把黑道當尿壺的政界人士很多，柯文哲是最顯著的一位。

至於黃珊珊也有與張安樂打招呼，是否會影響到選情？王世堅回應，「我覺得黃珊珊真的是巧遇啦！在那樣的場合，她最無辜啦！」過去黃珊珊沒有參加過，也沒選過市長級選舉，所以倒是真情流露，「我倒覺得柯文哲你大有問題，明明認識且默許、暗助活動，這時才裝不認識，可看出柯文哲是『枵鬼假細膩』，黃珊珊則為真情流露。」

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