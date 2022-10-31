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陳時中競辦12圖卡闢謠　醫師發言人問黃珊珊：縱容「Ben」搶疫苗？

▲▼陳時中競選總部公布「防疫12問懶人包」 吳思瑤、羅浚晅、莊均緯、林聿禪。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲羅浚晅（左）隔空向蔣萬安及黃珊珊提問。（圖／陳時中競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數26天，民進黨候選人陳時中為備戰周末電視辯論會，白天閉關無公開行程，競選總部31日向國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊提出「每日一問」，質疑蔣造謠批評台灣，試問為了疫情做了哪些，更為了搶市長扭曲人性、顛倒是非「就算騙到權力有意義嗎？」還批黃在疫情期間縱容「Ben」搶走疫苗，有何資格污衊別人謀財害命？另身為市府首長在疫情時只能仰賴聯醫，為何沒能力統籌全市資源？

▲▼陳時中競選總部公布「防疫12問懶人包」 吳思瑤、羅浚晅、莊均緯、林聿禪。（圖／陳時中競選辦公室提供）

陳時中競選辦公室今天由總幹事吳思瑤、發言人羅浚晅、莊均緯、林聿禪、陳品潔共同舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會，希望藉由「防疫12問懶人包」將事實訴諸社會，一次將被對手扭曲、抹黑的防疫爭議說清楚，要將正確的訊息提供給所有台北市民，讓謠言止於智者，讓選舉回到正軌。

陳時中競選辦公室呼籲，這場選舉「是在選市長，不是在選防疫指揮官」，台北市長選舉不能再歪樓、不能再失焦，請回到選舉的正規，用政策來正面對決。

此外，身為醫師的羅浚晅向蔣萬安、黃珊珊隔空提出「每日一問」，詢問蔣萬安，他身為立法院衛環委員會召委，除了像現在每天造謠、批評台灣，貶抑國人防疫成績外，到底為了疫情做了什麼？為了搶市長位子，每天說謊、扭曲人性、顛倒是非，努力操作仇恨，傷害了台灣人的善良與真誠，如此騙到權力，真的有意義嗎？

另針對黃珊珊，羅浚晅詢問，在疫情期間，台北市衛生局長完全神隱，基層醫護填了4次表單還是沒有疫苗可打，為什麼有權力縱容「Ben」搶走醫護保命用的疫苗？黃有什麼資格可以汙衊別人謀財害命？而在台北市處理疫情相關工作，卻始終只能依賴市立聯合醫院系統，導致聯醫工作負荷過大，嚴重影響防疫工作，黃身為市府首長，為何沒有能力統籌運用全市醫療院所資源？

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

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▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

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▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲▼陳時中競選總部舉行「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。（圖／陳時中競選辦公室提供）

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