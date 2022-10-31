預言辯論會「蔣萬安表現最差」　王世堅：可能疏漏掉市政題

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入倒數，台北市長3名候選人的電視辯論會將於11月5日登場，藍綠白3人今日皆無公開行程，積極準備辯論內容。面對辯論會即將到來，民進黨台北市議員王世堅認為，表現最好的會是無黨籍候選人黃珊珊、民進黨候選人陳時中，而國民黨候選人蔣萬安可能不認為市政準備是最重要的一項。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

面對本週六將舉辦電視辯論會，陳時中、黃珊珊31日都無公開行程，專心準備辯論；蔣萬安原訂下午3時進行時事議題受訪，今上午也臨時宣布取消。

針對11月5日的台北市長辯論會，王世堅31日受訪時表示，表現最好的會是黃珊珊、陳時中，黃珊珊因曾當過6屆市議員、2年半的副市長，一定是信手捻來、駕輕就熟，陳時中則是利用這幾個月的時間，包括研讀市政到凌晨1、2點，加上過去擔任衛福部長時對公共事務、行政的嫻熟，因此表現也會很突出。

王世堅指出，自己比較不清楚蔣萬安，「但因為他個人很討喜，也受到相當程度的歡迎，所以在市政的準備上，我想他可能覺得不是最重要的一項。」但選市長最重要的就是對市政願景提出分析判斷，「這部分蔣萬安會比較疏漏掉，表現應該會是3位裡面最差的一位。」