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俄軍發射40枚巡弋飛彈！基輔被轟到斷電　美駐烏大使避難

▲▼烏克蘭基輔地區遭受俄軍攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔地區持續遭受俄軍攻擊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭各地31日又遭到俄軍大規模飛彈攻擊，包括首都基輔，部分地區電力已中斷，美國駐烏克蘭大使布林克稍早證實，她與團隊成員正在避難中。依據烏克蘭高階顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）最新說法，俄羅斯周一至少朝烏克蘭發射40枚巡弋飛彈。

法新社記者透露，31日上午8時開始到8時20分左右，基輔至少傳出5起爆炸聲響。基輔市長的克里契科（Vitali Klitschko）31日證實，關鍵基礎設施遇襲，市內部分地區受到影響，目前人員正進行搶修恢復供電。基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，飛彈攻擊仍在持續中，烏克蘭防空部隊正在努力攔截，空襲警報持續，敦促民眾待在避難點。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget A Brink）稍早也透過推特證實，她與團隊成員正在避難中。

除了基輔，烏克蘭東北部城市哈爾科夫、中部切爾卡瑟地區（Cherkasy）以及札波羅熱地區（Zaporizhzhia）也成為俄軍攻擊目標。

切爾卡瑟一處基礎設施遭到2枚飛彈攻擊，其中一枚擊中，導致部分地區斷電，哈爾科夫市長也證實基礎設施遭到攻擊。札波羅熱則被多枚火箭彈攻擊，緊急人員已趕抵現場處理，尚無人員傷亡。

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