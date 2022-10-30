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憂台灣有事　日本防衛省研議2024年設統合司令官

▲▼日本直升機護衛艦加賀號。（圖／路透）

▲日本防衛省研議2024年設統合司令官，因應台海情勢。（圖／路透） 

文／中央社

為因應台灣海峽情勢升級，日本防衛省計劃成立聯合指揮系統「統合司令部」，並設立「統合司令官」以強化三軍部隊協調運用，並在緊急時與美軍協同作戰，目標最快於2024年設立。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，統合司令官將指揮陸海空自衛隊，並與美方密切溝通。

報導指出，為設立統合司令部與統合司令官，日本政府首先必須修正自衛隊法，進行組織改編。這項政策將明確納入預計在年底前更新的3大國防相關文書當中。

由於部分專家認為中國恐更急於在2027年前侵台，一旦修法完成後，日本預定在此之前成立快速應變系統。

日本現行制度由「統合幕僚監部」負責陸海空自衛隊的統合運用，最高指揮官為「統合幕僚長」（相當於參謀總長），由他擔任日本首相與防衛大臣的軍事顧問、命令執行者，以及與美軍的窗口。

但2011年311日本大地震時，統合幕僚長還有前往首相官邸報告、與美軍協調，並指揮部隊救災等額外任務，浮現分身乏術的問題。

若台灣海峽出現緊急情況，將必須對自衛隊的運用做出許多政治判斷，統合幕僚長必須專心於提供意見給首相與防衛大臣，日本政府因此一直有組織改編的想法。

新的組織架構將在統合幕僚長下設統合司令官，把運用部隊的權限移交給司令官。統合司令官將直接向防衛大臣報告，美方的對等角色是美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令。

美國正採取與日本和韓國等盟友一同守護亞洲的「整合性威嚇」（integrated deterrence）策略。美國與日本之間，並沒有如同美國與韓國聯合編成的韓美聯合司令部（South Korea-US Combined Forces Command），但隨著東亞安全保障環境日益嚴峻，日本日益感受與美軍強化合作的必要性。

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