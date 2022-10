俄國：烏克蘭無人艇利用「穀物走廊」攻擊黑海艦隊

▲載有烏克蘭穀物的貨船行駛在黑海上。(圖/路透)



中央社

俄羅斯今天表示,已收回攻擊克里米亞塞凡堡附近黑海艦隊的無人艇殘片,並宣稱這些無人艇利用穀物走廊的「安全區」發動攻擊,且可能是由「民用船隻」所送出。

法新社報導,俄羅斯國防部稱:「無人艇正在『穀物走廊』安全區移動。」該部說,已從海上撈起一些無人艇殘片。其中一艘無人艇可能是「從基輔或其西方主子們租用來運送烏克蘭海港出口農產品的一艘民用船隻上送出的」。

俄國國防部還說,攻擊俄羅斯克里米亞艦隊的一些無人艇配備有「加拿大製造的導航模組」,俄羅斯專家已對這些安裝在無人艇上的導航模組進行了檢查。

在基輔,烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫(Oleksandr Kubrakov)表示,俄羅斯退出黑海穀物協議後,那些滿載糧食的貨輪要離開港口已「不可能」。

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL