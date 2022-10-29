富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅　加里寧格勒後防空虛

▲負責保衛飛地加里寧格勒（Kaliningrad）俄軍第11軍團，前往烏克蘭參戰幾乎全滅。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄軍在烏克蘭戰爭情勢不利時，調動負責保衛飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的第11軍團，前往烏克蘭作戰，結果幾乎全滅，現在加里寧格勒處於後防空虛的狀態，對北約的威脅大大降低。

根據美國美國商業雜誌《富比世》報導，加里寧格勒位在波蘭和立陶宛之間的波羅的海海濱，第11軍團部署在此處，夾在2個北約國家中間，使得俄羅斯在這個地區占盡優勢。

不過克里姆林宮下令，第11軍團從當地撤出，前往烏克蘭作戰，沒想到卻成了烏軍的砲灰，很快就被消滅掉，這使得加里寧格勒對北約的威脅煙消雲散。

報導指出，第11軍團轄下有1個機動師、1個獨立的機動團、火砲、火箭、防空部隊和支援部隊，至少編制1.2萬兵力、100輛T-72坦克、幾百輛BTR 戰車、Msta-S榴彈砲以及BM-27和BM-30火箭發射器。

《路透社》取得一些第11軍團的文件，一份日期為8月30日的電子表格顯示，就在烏克蘭進行大規模反攻之前，該軍團的兵力僅剩71%兵力，第2突擊營有49人，但正常編制應該有240人，某些營的兵力甚至只剩10分之1。

烏克蘭總參謀部得出的結論是，第11軍團在反攻之後損失了200輛車輛和至少一半的部隊兵力，第11軍團即使倖存，也需要幾個月的時間來休息、重新裝備和招募新兵，以恢復其從前的一小部分力量。

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