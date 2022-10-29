　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅　加里寧格勒後防空虛

▲▼俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）S-400防空系統。（圖／路透）

▲負責保衛飛地加里寧格勒（Kaliningrad）俄軍第11軍團，前往烏克蘭參戰幾乎全滅。（示意圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

俄軍在烏克蘭戰爭情勢不利時，調動負責保衛飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的第11軍團，前往烏克蘭作戰，結果幾乎全滅，現在加里寧格勒處於後防空虛的狀態，對北約的威脅大大降低。

根據美國美國商業雜誌《富比世》報導，加里寧格勒位在波蘭和立陶宛之間的波羅的海海濱，第11軍團部署在此處，夾在2個北約國家中間，使得俄羅斯在這個地區占盡優勢。

不過克里姆林宮下令，第11軍團從當地撤出，前往烏克蘭作戰，沒想到卻成了烏軍的砲灰，很快就被消滅掉，這使得加里寧格勒對北約的威脅煙消雲散。

報導指出，第11軍團轄下有1個機動師、1個獨立的機動團、火砲、火箭、防空部隊和支援部隊，至少編制1.2萬兵力、100輛T-72坦克、幾百輛BTR 戰車、Msta-S榴彈砲以及BM-27和BM-30火箭發射器。

《路透社》取得一些第11軍團的文件，一份日期為8月30日的電子表格顯示，就在烏克蘭進行大規模反攻之前，該軍團的兵力僅剩71%兵力，第2突擊營有49人，但正常編制應該有240人，某些營的兵力甚至只剩10分之1。

烏克蘭總參謀部得出的結論是，第11軍團在反攻之後損失了200輛車輛和至少一半的部隊兵力，第11軍團即使倖存，也需要幾個月的時間來休息、重新裝備和招募新兵，以恢復其從前的一小部分力量。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／南韓梨泰院踩踏「50人以上心臟驟停」！尹錫悅下達緊急命
快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止　現場急救畫面曝光
快訊／南韓梨泰院發生「踩踏事件」　至少50人心臟驟停
媽去世前堅持做「最後一餐」　兒見背影暴哭：味道和以前一樣
「九天玄女」全台爆紅　阿翰得獎哽咽：去年最不想演算命阿姨
4縣市豪大雨特報！明起「颱風外圍＋東北風」雨彈炸3天

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅　加里寧格勒後防空虛

烏軍稱大量「俄軍傷兵」被帶出赫爾松醫院　英國評估俄軍快撤了

俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊　俄國海軍擊退

共軍南海武裝大升級！空拍照揭島上軍備　砲台、機場看光光

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅　加里寧格勒後防空虛

烏軍稱大量「俄軍傷兵」被帶出赫爾松醫院　英國評估俄軍快撤了

俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊　俄國海軍擊退

共軍南海武裝大升級！空拍照揭島上軍備　砲台、機場看光光

快訊／南韓梨泰院踩踏「50人以上心臟驟停」！尹錫悅下達緊急命令

快訊／梨泰院「萬聖節活動」50人突心跳停止　現場急救畫面曝光

快訊／南韓梨泰院發生「踩踏事件」　至少50人心臟驟停

直擊彩虹文化節後台！7猛男下面好大一包　孫德榮讚「天之驕子」

公益市集再出發　週末閤家好去處

雷千瑩壓軸十分箭！率新北凱薩驚天逆轉奪隊史首冠

昆凌萬聖節太認真！　變裝「戴珍珠耳環的少女」根本從畫裡走出來

Lulu奪金鐘獎當場爆哭！　昔日舊愛阿達感性喊話：現在才得都算晚

台南老婦駕農用搬運車翻覆田野　搶救脫困送醫不治

男獨爬太武山「挑戰秘境」　天黑迷路打119求援

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

軍武熱門新聞

富比世報導：俄軍「第11軍團」幾乎全滅

共軍南海武裝大升級！空拍照曝島上軍備

烏軍稱俄軍傷兵被帶出赫爾松醫院　英國：俄軍快撤了

俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊　俄國海軍擊退

美國退伍士官長在家中自殺　同營已有30人輕生

俄通知美將進行核部隊軍演　烏：赫松料爆最激烈戰役

F-21戰機亮相印度航空展

PTT八卦板鼓吹投降論　40歲處男：至少能打手槍

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

矢板明夫：中國侵台3條件　滿足2項就會動武

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

前線目擊無數死亡　俄姊妹揭軍人父親身心受創

最難攻下的台灣城市　答案一面倒

「世界最強驅逐艦」被發現一身鏽

更多熱門

相關新聞

烏軍稱俄軍傷兵被帶出赫爾松醫院　英國：俄軍快撤了

烏軍稱俄軍傷兵被帶出赫爾松醫院　英國：俄軍快撤了

烏克蘭正在對關鍵失土赫爾松（Kherson）進行反攻，烏克蘭「武裝部隊總參謀部」發言人說，俄軍正在把大量的傷兵，移出赫爾松醫院。英國的軍事專家也評估，種種跡象顯示，俄軍快要從赫爾松撤出了。

俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊　俄國海軍擊退

俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊　俄國海軍擊退

俄新兵拒絕送死！官員喊「不是砲灰」遭反嗆

俄新兵拒絕送死！官員喊「不是砲灰」遭反嗆

俄動員令宣告結束！8萬新兵派烏克蘭作戰

俄動員令宣告結束！8萬新兵派烏克蘭作戰

共軍南海武裝大升級！空拍照曝島上軍備

共軍南海武裝大升級！空拍照曝島上軍備

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

吳宗憲錄影出意外！

走鐘主持人突Diss金鐘獎「讓陳亞蘭入圍」

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

范瑋琪終於現身「哭了」　首受訪認做錯事

謝和弦獻女兒「巨型大麻菸」！網留言掀戰

2樓住戶拿三角錐「車位我家的」　警察問1句話傻眼

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

白癡公主罩杯「C→F奶」超驚人　滴妹爆乳羞喊：男友還沒看過～

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

爸顧娃分心狂滑手機！　遭床母懲罰→後仰慘摔

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面