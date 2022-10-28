破122萬次！綠網友狂載高虹安論文　教授揭目的「讓她賠290億」

▲高虹安深陷論文爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期遭控博士論文內容與資策會資料重疊，就有泛綠網友根據美國教授翁達瑞見解，指侵權求償金額是以論文下載數計算，號召衝高論文下載數，藉此提高求償金額。據今（28）早最新數據，高於美國控辛辛那提大學所著論文下載量破122萬次，依公式計算資策會可求償破290億元，但也有不少人對此說法嗤之以鼻。

資策會26日發出聲明證實，已同步向台北地方法院和辛辛那提大學及其機械工程系發函提示爭議。美國教授翁達瑞（筆名，本名陳時奮）26日在政論節目上表示，資策會對美國機構提起侵權求償，金額以高的論文下載數計算。結果，就有人號召要衝高論文下載次數，提高侵權求償金。

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翁達瑞27日則發文，再次提及此事指出，以美國的著作權法來說，每次侵權的賠償金額不得少於750美金，也不得高於30000美金。若依此公式計算，賠償金額最低750美元x122萬次x32（美兌台幣匯率），求償可破290億元。

不過，翁達瑞就坦言，這兩日的下載次數呈現高度異常，可能無助資策會拿高額賠償金，「要提醒大家，美國是『不成文法』的系統，法庭論戰不能脫離『常識』。依據我的了解，這兩天暴增的下載次數，資策會大概拿不到賠償。」但他也說，若辛辛那提大學若不下架高的論文，更後面的下載次數就有可能計入賠償金，還酸「高虹安的博士論文下載次數，早就超過諾貝爾獎的水準。搞不好她可因此獲頒明年的『諾貝爾抄襲獎』。」

另外，有綠營網友也發起討論「高虹安論文下載破百萬 與資策會利益被侵犯」，解釋號召用意，提出另一種求償算法，「許多世界級的論文，下載時是要支付費用的，例如電機領域IEEE，下載一篇論文要支付32美元」，所以若高虹安的論文下載次數破百萬，32美元x1百萬次下載量就是3千2百萬美元，約9億6000萬新台幣，「這些著作權原本是屬於資策會的利益，現在卻赤裸裸地被侵犯，而無人制止」、「大家來一人一信，叫辛辛提那下架高虹安論文。」

今日一早則有綠營網友在PTT的HatePolitics板上發起討論，「狂賀！高虹安論文破百萬下載次數！」指出高虹安的論文下載次數破百萬，來到112萬7千多。貼文引來熱議，不少人直酸，「繼續下載，GDP就可以超越美國了」、「我在推特上看到呼籲，我馬上去下載了，真是太天才的教訓辦法」、「這個操作我真的看不懂」、「有些言論是來反串的吧」、「下載論文就可以抗中保台，太輕鬆啦」、「……太高能了，pass」、「電腦跑的吧 實際點的大概不到5000人。」

截至本稿完稿為止，高虹安的論文下載次數已來到122萬6138次。