彭文正中華民國護照遭註銷　前綠委痛批：有必要嗎？

▲媒體人彭文正。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

媒體人彭文正先前質疑總統蔡英文博士論文造假，遭到蔡英文提告加重誹謗罪起訴並通緝。而目前在美國的彭文正27日表示，他中華民國護照被註銷了，更自嘲是「第一個因為誹謗騙子而被註銷護照的男人」。對此，前民進黨立委林濁水28日批評蔡英文，「論文門案有必要演變到通輯彭文正，再追加到註銷護照嗎？」

彭文正27日透過臉書發文表示，他的中華民國護照被蔡英文註銷了，自嘲「取得2024巴黎奧運難民隊身份」，是史上第一個被現任總統告誹謗的男人，也是第一個因為誹謗罪準備程序庭還沒開始就被退庭的男人，更是第一個因為誹謗騙子而被註銷護照的男人。

林濁水昨日質疑蔡英文，「論文門案有必要演變到通緝彭文正，再追加到註銷護照嗎？」此貼文一出立馬有網友留言回應，「這個是很簡單問題，因為蔡英文怕下台前真相敗露」、「這不是已經擺明自己心虛了嗎」、「也要註銷『30年』嗎？」、「濁水兄，我覺得接下來你會被開除黨籍啊」；不過，也有網友抱持相反意見，認為「依據護照條例辦理相關作業進行註銷，為什麼要給彭姓通緝犯特權？」、「回來就不會通輯跟註銷護照！」

對於彭文正中華民國護照遭註銷，外交部28日發新聞稿回應，駐處依規定查資發現，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院於民國110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。

外交部表示，駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭文正如有不服，可在收到處分函30日內，依法提起訴願。目前已告知彭文正，若打算返國，可向駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照）；因此彭文正返國完全沒有問題，他的國籍也沒有被註銷。

▼彭文正護照遭註銷。（圖／翻攝自Facebook／彭文正，點圖放大）

