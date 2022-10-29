▲政經關不了主持人，前台灣大學教授彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

先前因質疑總統蔡英文博士論文造假，而遭到蔡英文提告加重誹謗罪起訴的媒體人彭文正27日表示，他中華民國護照被註銷了。對此，國民黨立委賴士葆29日怒批「時空彷彿回到白色恐怖的威權時代」，蔡英文不敢將論文公諸於世，反倒追殺尋求公理是非與真相的彭文正，只會讓司法的公信力更加沉淪，讓論文黑箱封存30年的行徑更讓人唾棄。

賴士葆表示，彭文正長期鍥而不捨地追查蔡英文的博士論文真假，使他遭到通緝，甚至連護照都被註銷，時空好像回到白色恐怖的威權時代，政黨輪替之後，綠色執政繼續複製白色恐怖的專斷獨裁，全然捨棄民主進步的價值。

賴士葆怒轟，蔡英文靠著國家機器的庇護巧門，將論文封存30年，讓彭文正無計可施，只好流亡天涯。他認為，蔡英文用總統的名義，出面捍衛林智堅論文的清白會如此蒼白無力，甚至全民都不買單，撇開台大的公信力完勝蔡英文和民進黨，民眾的整體觀感就是「涉嫌說謊作假的人替另一個涉嫌說謊作假的人辯護討清白，完全自失立場、自曝其短。」

賴士葆指出，蔡英文不敢將論文公諸於世，反倒追殺尋求公理是非與真相的彭文正，只會讓司法的公信力更加沉淪，讓蔡英文將論文黑箱封存30年的行徑更讓人唾棄。

對於彭文正中華民國護照遭註銷，外交部28日發新聞稿回應，駐處依規定查資發現，彭文正因妨害名譽遭台北地方法院於民國110年11月19日發函通緝，截止時效為122年12月25日，所以依據護照條例相關規定於10月20日核發處分函，除扣留、註銷其現持護照外，也不予核發新護照。

外交部強調，駐處已核發處分函，並充分告知救濟程序，彭文正如有不服，可在收到處分函30日內，依法提起訴願。目前已告知彭文正，若打算返國，可向駐外館處申請專供返國使用的旅行文件（即入國證明書或1到3個月效期的返國專照）；因此彭文正返國完全沒有問題，他的國籍也沒有被註銷。