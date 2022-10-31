論文審定報告被德明列機密　蔡壁如：至今不知哪裡涉及抄襲





▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前立委蔡壁如日前因德明科大學倫會認定其碩士論文違反學術倫理，而請辭立委。不過蔡壁如今（31日）表示，她至今未收到德明科大的審定報告書，不清楚到底自己論文是哪個章節涉及抄襲；而立委邱臣遠則指，他兩次行文教育部提供蔡壁如相關德明科大審訂報告書及學倫會會議紀錄，但卻因校方認為是機密，而不能對外公開，讓他質疑現在是綠色恐怖時代。

蔡壁如31日偕同其委任的律師事務所、邱臣遠及3名大學教授召開「蔡壁如論文審定案 也要封存30年？」記者會。邱臣遠指出，他上周兩次行文教育部學術專案辦公室，提供蔡壁如就讀德明科大學碩士在職專班學位論文涉學論案件的審訂報告書及學倫會會議紀錄，不過教育部回覆指校方說這是機密文件，不對外公開，但其實蔡壁如目前也還沒得到相關個人權益的資訊，難道教育部態度跟衛福部一樣，機密要封存30年？現在是綠色恐怖時代嗎？怎麼是學校一句不公開就定案，罔顧當事人權益。

蔡壁如說，德明科大至今為止，仍未告知她的論文是哪個章節涉及抄襲，而校方給的書面通知中，僅直接用「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定」第8條，把她撤除學位，並未說到底是哪裡違反了學術倫理哪一條、哪一款，所以她過去兩周拜會許多學者。蔡重申，「截至目前，我真的不知道我究竟哪個章節有涉及抄襲的重大情事，學校也沒有給我一個說法」。

蔡壁如秀出德明科大的書面資料表示，「這張A4紙我不知道代表什麼」，因為也沒有校方官章，也未署名是誰，被撤除學位，學生連一份正式審定報告書都收不到。

蔡壁如強調，她的要求只是校方給她審定報告書，讓她知道學校是如何認定，又哪些內容是達到要撤除學位的標準，才能對校方清楚的申覆，但如果變成機密，她要如何申請救濟權？所以她開記者會，除了保護身為學生的權益，也要求明明白白的行政程序，和清清楚楚的實體說明。

▼蔡壁如秀出德明科大寄的書面通知。（圖／記者蘇晏男攝）