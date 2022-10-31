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XBB是「BA.2重組變異株」已有35國檢出　羅一鈞：有較高重複感染機率

▲▼10/31中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增165例Omicron亞型變異株確定病例，分別為139例本土個案134例BA.5、1例BF.7、1例XBB、3例BA.2)及26例境外移入(14例BA.5、5例XBB、1例BQ.1/BQ.1.1、5例BA.2.75、1例BA.2)。醫療應變祖羅一鈞表示，XBB是BA.2重組變異株，目前至少有35個國家驗出。

羅一鈞表示，根據WHO整理的資料指出，XBB有較高的重複感染率，但主要發生於流行Omicron前（如Alpha或Delta）的感染者，尚無證據顯示XBB對於近期感染Omicron有免疫逃脫，目前風險評估傳播和重複感染可能增加，但疾病嚴重度並沒有提高。

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另外，今日新增1例BF.7及1例XBB本土個案，分別為60多歲女性及40多歲男性。另新增134例BA.5本土個案，占上周所有已定序139例約96.4%，為53名男性、81名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部80例、中部18例、南部30例、東部6例，確診日介於今年9月9日至10月21日。

截至目前國內今年累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,200例、XBB為6例、BF.7為4例、BQ.1/BQ.1.1為6例、BA.4為104例、BA.2.75為62例、BA.2為1028例；另累計本土確定病例BA.5為1,013例、XBB為1例、BF.7為1例、BA.4為5例、BA.2為2,525例，尚無BA.2.75、BQ.1.1/BQ.1.1本土確定病例。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

▲▼XBB變異株說明。（圖／指揮中心提供）

▲XBB變異株說明。（圖／指揮中心提供）

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