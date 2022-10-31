高端公布疫苗每劑840元！王必勝：比BNT、莫德納便宜「沒有買貴」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

高端今突然公布新冠疫苗採購合約價錢平均每劑840元。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今也向高端確定可公布相關消息。王必勝證實「高端所說明的，不管是在採購價金或者是數量上面，我想我這邊說明是正確的。」他強調「高端採購單價比BNT和莫德納低，並沒有買貴的情形。」

高端今天發布聲明指出，與疾管署簽約執行的「COVID19疫苗採購合約」，近期部分人士對合約價金與營收認列不實臆測，諸多流言已影響民眾認知並造成社會對立。未消除外界疑慮，知會疾管署後，今公布採購價金平均每劑840元。聲明中也強調，疫苗總價40.3億元，交付500萬劑，含20萬劑贈與。

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對此，王必勝今也證實高端相關聲明，約定疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」兩種劑型供應，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為台幣881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格台幣810元（含稅），另外還贈送20 萬劑以多劑型包裝供應。若以480萬劑計價疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣 840 元（含稅）。

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