快訊／XBB、BF.7「都爆首例本土」　40多歲男性二次感染！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內驗出首例XBB和BF.7本土個案，兩名個案都是本國籍，皆沒有國外接觸史，其中1人次二次感染，另一人為首次感染。

XBB首例本土為北部40多歲本國籍男性，曾接種三劑，曾在8/30確診，這次是10/15日出現發燒、咳嗽和流鼻水症狀，10/17快篩楊，就醫醫師評估為重複感染通報確診，目前經過疫調顯示沒有接觸國外返台人士，因此並無相關接觸史，應該是社區感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

BF.7首例本土是南部60多歲本國籍女性，曾接種3劑疫苗，10/19發病確診，核酸檢驗為陽性，是首次感染，後續經實驗室定序確認是BF.7，經過疫調發現也沒有相關的國外接觸史。

在境外移入變異株方面，上周新增165例Omicron定序，其中有139例是本土、26例是境外，其中有5例XBB，1例是BQ.1，5例XBB，其中有2例是新加坡，而印尼、印度與泰國各1例。BQ.1是來自加拿大，都是入境有症狀，在機場PCR檢出，有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水 、頭痛和嘔吐等症狀。目前境外累計6例XBB，6例是BQ家族，BF.7有4例。

▲新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）



►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！