梨泰院死者「女性是男性2倍」　學者曝：胸部受到擠壓時更危險

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院29日萬聖節活動爆發大規模推擠，截至31日已有154人喪命，其中至少包含54男97女，女性死亡數幾乎是男性的2倍。《首爾新聞》報導分析，身材較矮、較嬌小的人更加脆弱危險。英國學者也認為，多數女性身材較男性嬌小、體重又集中在上圍，胸部受到擠壓時對身體內部傷害比男性更大。

▲南韓首爾梨泰院29日晚間萬聖節活動爆發推擠踩踏。（圖／路透）

根據「紐約時報」報導，梨泰院29日晚間湧入10萬人，狹窄的地方與擁擠的人群形成發生「群眾推擠」（crowd surge）的最佳條件，導致以呼吸道壓迫窒息為主因的大規模傷亡。專家分析，150多名死者中女性罹難者幾乎是男性的2倍，雖然女性是否更容易發生壓迫性窒息的尚無科學定論，但女性死亡率較高原因可能與「體型」有關。

英國薩福克大學（University of Suffolk）群眾安全專家斯提爾（G. Keith Still）表示，女性雖然體型較矮小，但體重較集中在上圍部分，「她們的胸部通常比男性大，如果胸部附近受到壓力施加，就會有更多物質向體內推擠，這對女性來說更加不利。」

斯提爾更指出，當人們擠在一起，將展開一場力量競賽，「男性的上半身通常比女性更有力量，也更有可能從困境中逃生。」

▲梨泰院踩踏事件後，民眾到現場哀悼獻花。（圖／路透）

斯提爾先前曾解釋，事故現場人數越多、把人推倒的擠壓力量越大，來自四面八方的壓力，導致肺部無法擴張、難以呼吸，約6分鐘就會進入壓迫性或限制性窒息，成為最大宗的死因，只要一人跌倒，就會引發骨牌效應。而梨泰院推擠事件發生在斜坡上、寬度僅4公尺的狹窄巷弄，「一整群人摔在一起，若處於有限空間，就無法再站起來了」。

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