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梨泰院悲劇首批「未成年罹難者」　1國中生、5高中生皆來自首爾

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院29日萬聖節活動發生踩踏慘案，截至當地時間31日上午6時，事故傷亡上修至154人死亡、149人輕重傷。南韓教育部則表示，中央公布的11名未成年罹難者中，目前確認包含1名國中生和5名高中生，生前皆為首爾地區在校生，將針對事件為學生進行心理援助與安全教育。

▲▼南韓梨泰院29日萬聖節活動發生大規模踩踏事件，截至31日上午死亡人數已上修至154人。（圖／路透）

▲南韓29日梨泰院大規模踩踏事件，截至31日上午死亡人數已上修至154人，其中包含6名國高中生不幸罹難。（圖／路透）

根據《韓聯社》報導，南韓教育部31日上午在例行記者會上證實，首爾龍山區梨泰院29日的大規模踩踏慘案中，中央政府公布的11名10多歲死者中，目前已確認有6名學生不幸罹難，其中包含1名國中生與5名高中生，生前皆就讀於首爾地區的學校，據信仍有尚未確認身分者，暫不清楚是否為學生。另外，死亡的教師則有3名，分別來自京畿、首爾、蔚山的任教單位。

教育部補充，受傷的學生共有5人，其中4人來自首爾，1人來自忠南地區，目前仍有2人在醫院治療，現已返家者有2人骨折、1人輕傷。教育部緊急會議決定，將針對此次事故為學生進行心理援助等對策，並推動完善校園安全教育的方案，至11月5日前的全國哀悼期內允許各級學校降半旗或佩戴追悼絲帶，並呼籲盡量減少各種活動。

南韓總理韓惪洙31日表示，部分網路論壇、社交媒體上的用戶對受害者發表仇恨言論，散布未經證實的假消息與具煽動性的事故影像，「我懇切呼籲用戶克制這類行為。」他說，政府將盡最大努力為國內外的受難者家屬提供處理後事方面的各種協助。

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