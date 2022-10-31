「抬了50具屍體」　梨泰院無名英雄揭窄巷慘況：只想再多救1人

記者張寧倢／編譯

南韓梨泰院29日萬聖節活動發生踩踏慘案，截至當地時間31日上午6時，死亡人數已上修至154人，另有149人分別受到輕重傷。一名附近店家員工受訪時表示，巷弄裡的倖存者和亡者交疊在一起，由於擔架和人力都不夠，大家只能徒手抬屍、扛人，他腦中想的都是必須再多救一個，「我想我大概搬運了50具屍體。」

▲梨泰院嚴重踩踏事故，不少市民參與救援，其中一名男子表示當晚自己抬了50具屍體。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》報導，身材健壯的20多歲梨泰院店家男員工A某受訪時表示，從事故發生的29日晚間10時15分開始，到隔天凌晨2、3點，附近店家人員和路人不分你我地，一直在為傷者們進行心肺復甦術（CPR），並且協助搬運屍體、支援救援工作。A某說，當他衝到事故現場時，已經有人被困，有些人甚至已失去知覺。

A某形容，在寬度僅3.2公尺的下坡小巷裡，活人和已經死亡的人交錯堆疊在一起，層層疊起的現場簡直亂成一團，他在幾小時的搬運過程中，腦中只有一個想法：「能多救一個是一個」。他設法拖出了一個被埋在屍體下方的倖存者，因為那人大喊著「救救我」，他好不容易才將對方拉出來後心想，「多救出了一個人真是萬幸。」

A某表示，雖然每年萬聖節都會有許多人來到梨泰院，但當天巷弄內的人潮卻是平常從未見過的，光是從地鐵月台走上來到1號出口就要耗上20分鐘，在人潮剛開始逐漸蜂擁的時候，警察們當然也想過要整頓、控制通行，但動員的警力太少，所以好像失敗了，「在電影中看到的災難成為了眼前的現實。」

A某還提到了事故發生後部分在慘案現場旁的民眾仍然沉浸在歡樂的慶祝氣氛中，消防隊員們到達後陸續開始進行CPR，也傳來傷者大叫救命的呼喊聲，「但確實有不少人以為只是萬聖節的表演。等他們意識到事態的嚴重性，到動身離開現場，感覺花了一點時間。」A某直到訪問最終仍不願透露身分，「我不是在說英雄故事。」

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