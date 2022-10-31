3D還原梨泰院慘況！300多人「疊了近7層」　倖存者崩潰：一排屍體

記者鄭思楠／綜合報導

南韓梨泰院29日萬聖節活動發生踩踏慘案，截至當地時間31日上午6時，事故傷亡上修至154人死亡、149人輕重傷。事故親歷者崩潰表示，出酒吧時面對一排屍體。這場10萬人的萬聖節聚會，是怎樣一步步釀成悲劇的？事故發生的現場又有哪些細節？大陸官媒《新京報》3D還原梨泰院踩踏事故全過程。

據陸媒《新華社》報導，死亡者中女性為98人，男性為56人。其中外國人死亡人數為26人。這是自2014年「世越」號客輪沉沒事故發生以來，南韓發生的最嚴重的公共安全事故。

南韓警方透露，發生踩踏事故的小巷是一個寬約3.2公尺，長約45公尺左右的斜坡，事故發生時，整條小巷都擠滿了人。發生踩踏事故的部分是其中大約長5.7公尺的一段，當時這大約18平方米（約5.4坪）的空間裡有300多人。

據多名目擊者稱，儘管人們開始向一側倒下，但仍有人群繼續進入小巷。結果，人又跌倒在已經跌倒的人身上，壓在最底層的人的壓力不斷加大，最終被壓了6至7層。這場災難造成的所有傷亡人員，都來自這裡。





▲梨泰院踩踏事件現場。（圖／路透）

另據踩踏事故倖存者和目擊者描述，在事故發生時，現場人流非常密集，曾聽到有人說「推」，還有人說「我們這邊更用力推」，之後就出現了人群因站在斜坡上而如多米諾骨牌般倒下的情況。密集的人群層層倒下，被壓在下面的人們根本無法動彈，最終釀成了慘劇。

一名親歷者在社交平台上這樣描述當晚踩踏事故現場的情形，「在這條狹窄的下坡路上，事故剛發生時，坡路下面一段有人跌倒，但後面的人全然不知，依然推著前面的人往前走……。」

29日晚，在梨泰院與家人相伴逛街的南韓人黃先生目睹了事故經過。他說，當天20時許，梨泰院一帶人已經非常多，他和家人22時許來到漢密爾頓酒店後方的街上，「人群越來越擁擠，連站腳的地方都沒有，只能被人潮推著向前移動。」

就在沿這條坡路向下走時，黃先生突然聽到有人喊「向後退，向後退」，呼喊聲、呼救聲交織在一起，後面的人紛紛找地方躲避，「這時我隱約覺得可能遇到踩踏，不禁感到恐懼，自己及時躲進路邊一家服裝店才躲過一劫。」

混亂中，黃先生與家人走散。由於短時間內人流大量聚集，手機訊號中斷，半個多小時後黃先生才找到家人。

30日一早，在南韓留學的中國人小李心有餘悸表示，「事發時我就在梨泰院一家酒吧，距事故現場不遠，我一直在室內，當29日24時離開酒吧時現場已被警方封鎖。」